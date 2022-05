Valeria Flórez está en la mejor etapa de su vida, ya que, a sus 25 años, ella está logrando varias de sus metas, una de ellas: ser candidata del Miss Perú 2022. La joven influencer supo ejercer la carrera de Comunicaciones en diferentes ámbitos; sin embargo, los televidentes peruanos la conocieron por ser una de las conductoras principales en “América kids”.

En esta nota conocerás las facetas de Valeria Flórez como cantante, conductora de televisión, locutora, chica reality y, actualmente, como candidata al Miss Perú 2022.

Conductora de “América kids”

“América kids” fue un programa conducido por niños en América TV. Figuras como Ximena Hoyos, María Grazia Gamarra, Silvana Cañote y Valeria Flórez le dieron vida al set realizando entrevistas a los personajes juveniles del momento.

Chica reality en “Reto de campeones”

Valeria Flórez fue una participante en este reality de competencia transmitido por Latina en el 2016. Ella ingresó como el reemplazo de Luciana Fuster para el equipo de “Los tiburones”, ya que esta última sufrió una lesión tras caer de un andamio. En este programa, ella se reencontró con Flavia Laos y Ximena Hoyos, sus compañeras de “América kids”.

Durante su estadía, ella tuvo una acalorada discusión con Rafael Cardozo por defender a su compañero de equipo Gino Pesaressi.

“Primero, aprende a cruzar el ‘pasamanos’ y después hablamos”, dijo Rafael Cardoso y Valeria Flórez respondió: “Yo puedo aprender a cruzar el pasamanos, de aquí a un mes. Pero tú, valores, no vas a conseguir nunca. Eso se consigue desde que naces, y tú eres una persona malcriada”.

Valeria Flórez 'encaró' a Rafael cardozo en "Reto de campeones". Foto: Latina.

Por otro lado, la presencia de Valeria Flórez en el reality llegó a su fin luego de que los integrantes votaran por eliminarla de “Reto de campeones”. Sin embargo, ella no lo tomó de mala manera y dio a conocer cómo reaccionaron sus compañeros con esta lamentable noticia.

Locutora radial en “Onda cero”

Durante el año 2019, la joven también destacó como locutora radial en una conocida emisora peruana y estuvo a cargo del programa “Todo vale”. En este segmento, ella promovía la interacción con sus oyentes proponiendo hashtags coloquiales para que ellos puedan comentar sus opiniones a través de redes sociales.

Valeria Flórez también fue la voz de un programa radial. Foto: Facebook.

Cantante de “Ya no”

En una entrevista con La República, Valeria Flórez reveló algunos detalles sobre la creación de “Ya no”, un canción que relata un mensaje relacionado con la violencia de género: “Con esta canción quise dar un mensaje de optimismo a las chicas que han vivido esto porque el maltrato no es solo que te toquen, sino que te humillen, te falten el respeto, te minimicen. Espero que esta canción les dé un poco de fuerza para que puedan decir ‘Ya no’ y finalizar esa situación. Ese es el propósito”.

Conductora en Willax TV

“Un día en el mall” es un programa que se estrenó en Willax TV hace más de 6 años. Este espacio televisivo es conducido por Andrea Arana y Valeria Flórez, quienes brindan contenido de espectáculos, salud, moda y belleza a las familias peruanas.

El programa es emitido de lunes a viernes a las 11:00 a. m. y, como segundo horario, a las 4:00 p. m. Asimismo, presentan invitados especiales relacionados con el arte y la música peruana.

"Un día en el mall" es conducido por Andrea Arana y Valeria Flórez. Foto: Facebook.

Miss Perú 2022

Según una entrevista de Willax TV con Valeria Flórez, este sueño de participar por la corona del Miss Perú inició hace 9 años. “Siempre tuve el sueño de representar a mi país de alguna forma y qué mejor que con algo como el Miss Perú, una organización que busca hacer ayuda social, trabajo positivo, siempre buscando el bienestar de niños, mujeres, animales”, dijo muy emocionada por este nuevo reto en su vida.

“Desde hace un año atrás yo les estaba escribiendo por redes sociales y no me habían respondido, no me contestaban. Entonces, (las personas de la organización) empezaron a decir: ‘¿Por qué no? Es una chica que cumple con los requisitos’, y le pasaron mi contacto a Jessica Newton”, relató.

Asimismo, la cantante subió una historia en Instagram demostrando lo feliz que estuvo al ser aceptada como candidata al Miss Perú 2022: “Mi participación este año en el Miss Perú es oficial. No puedo creer que lo estoy diciendo. De verdad, he estado con esta sonrisota toda la mañana cuando todo se volvió tan real, pero estoy súper emocionada por todo lo que se viene”.

Cuenta de Instagram de Valeria Flórez

Debido a su talento y carisma, Valeria Flórez ha acumulado más de 328.000 seguidores en su cuenta de Instagram. En esta plataforma, la modelo se comunica diariamente con sus seguidores, publica su día a día, destaca sus viajes y, también, incluye contenido de belleza.