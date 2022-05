‘Peluchín’ y Gigi “discuten” por pelea pública entre Vania Bludau y Mario Irivarren

¡Fuego! Rodrigo González y Gigi Mitre son una de las duplas más famosas en el espectáculo peruano. No obstante, el dúo de “Amor y fuego” tuvo un momento bastante intenso este jueves 19 de mayo, luego de presentar las actualizaciones de la discusión pública entre Vania Bludau y Mario Irivarren. Al parecer, cada uno habría tomado un ‘bando’ en la pelea de los ex chicos reality.

‘Peluchín’ llamó homofóbica a Vania Bludau

Rodrigo González y Gigi Mitre se hartaron de seguir leyendo las declaraciones discriminatorias de Vania Bludau en redes, luego de revisar los nuevos comentarios que la modelo hizo sobre una amistad de Mario Irivarren.

“Todos los insultos homofóbicos que le dijo (al amigo de Mario)”, dijo ‘Peluchín’. No obstante, su indignación incrementó cuando leyó que la ex chica reality también había divulgado las intimidades de la familia de Mario: “Ahí no terminan los golpes bajos de esta señorita. Esto sí me parece, muy aparte de lo que haya sido el entorno de Mario, esto que tú escribes en público lo que Mario te lo ha contado es más que bajo”.

No obstante, Gigi respondió inmediatamente y encaró también los errores de Mario, luego de que él mostrara unos chats en televisión y se hicieran públicos algunos aspectos íntimos de su relación pasada.

“Lo que ha mostrado Mario también me pareció una bajeza. Ese extremo de información, luego de haberse sentado acá y no haber dicho algo, también es una bajeza para mí”, exclamó la conductora. Ante esto, Rodrigo no se mostró totalmente de acuerdo con su compañera, tal como suele suceder diariamente y afirmó que Vania ha tenido un posición más agresiva.

Gigi también sobre Vania y Mario: “Necesitan ayuda”

Luego de escuchar la explicación de Rodrigo González, Gigi Mitre no dejó pasar los comentarios de Mario Irivarren en redes, en los que tocó temas privados de su relación pasada con Vania Bludau. Para la conductora, ambos mantienen actitudes bastante dañinas en las redes sociales.

“Yo no voy a defender a ninguno acá. Los dos son tóxicos, enfermos. Mario tampoco es el ‘buena gente’ que nosotros pensábamos. No es que lo defienda o ataque. Yo tengo muy claro que los dos necesitan ayuda”, dijo la presentadora haciendo énfasis en la decepcionante impresión que tiene actualmente del ex ‘combatiente’.

Mario afirma que Vania solo quiere “manchar su imagen”

A través de unos chats revelados por “América Hoy”, Mario Irivarren dejó en claro que nunca tuvo la intención de hacer públicos los motivos por los que terminó su relación con Vania Bludau. Asimismo, el ex chico reality dejó en claro que buscará limpiar su imagen:

“En un inicio salí a hacer mi parte del error, en esa entrevista jamás ataqué a Vania, a pesar de que yo tenía pruebas que mostraban todo. Yo no quería entrar en dimes y diretes, lo único que buscaba era mi paz interior, pero no fue así. Ella siguió atacándome, afirmando que yo la había ahorcado dos veces”.