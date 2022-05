Roberto Martínez es captado besándose con misteriosa joven en nuevo ampay

Roberto Martínez se ha convertido en protagonista de un nuevo ampay de “Magaly TV, la firme”. La noche del miércoles 18 de mayo, el programa de Magaly Medina presentó un video en el que se ve al exfutbolista y a una misteriosa joven en situaciones cariñosas al interior de una discoteca.

El ampay de Roberto Martínez

En las imágenes, el exjugador de Universitario de Deportes y su acompañante aparecen bailando, tomándose de las manos y besándose tiernamente.

Este nuevo ampay de Magaly Medina revelaría que el exesposo de Gisela Valcárcel se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

Roberto Martínez se pronuncia tras ampay

Tras dichas revelaciones, la producción de “Magaly TV, la firme” se contactó con Roberto Martínez para preguntarle sobre lo visto en el ampay.

A través de comunicación telefónica, el exfutbolista se mostró muy feliz, pero mencionó que prefería mantener su vida sentimental en estricto privado.

“Lo único que te puedo decir es que estoy súper contento, súper bien, no tengo nada que ocultar, porque estoy feliz “, expresó. “Poco a poco vamos viendo, pero preferible tratar de mantenerlo un poco más en privado, pero lo que sí te puedo decir es que estoy súper contento”, añadió el exesposo de la ‘Señito’.

Su terrible experiencia con el viagra

A través de una entrevista con el ‘Cuto’ Guadalupe, Roberto Martínez contó que vivió una alarmante situación después de haber consumido viagra hace varios años.

“Estaba en mi mejor momento, pero la curiosidad mata al gato (...) Me impresioné, pero vino un momento en que no tenía ganas de nada. Entonces, los ojos se me inyectaron, el corazón se me aceleró, me empecé a asustar (...) Pasé la peor noche de mi vida, pensé que me iba a morir, que me iba a dar un paro cardiaco“, detalló el exjugador.