Rebeca Escriben opinó de la reciente gresca entre Samahara Lobatón y una amiga de Youna. La conductora de “América espectáculos” aprovechó que presentó el informe de esta discusión para enviarle un consejo a la hija de Melissa Klug.

La influencer fue denunciada por amenazar de muerte a una joven de nombre Jorka Otoya. La mujer de 20 años mostró chats donde expone a la tiktoker, quien le lanzaba groserías.

Joven que denunció a Samahara Lobatón declaró a "Magaly TV, la firme". Foto: composición/ Instagram/ captura de ATV

La hija de Abel Lobatón no se quedó de brazos cruzados y respondió que la denunciará por difamación. “Ahora no se sabe hasta qué punto llega la gente infeliz. No tengo idea de quién es ”, dijo.

¿Qué dijo Rebeca Escribens?

Al respecto, Rebeca Escribens señaló que a veces algunas personas en temprana edad creen saberlo todo e ignoraran los consejos de sus progenitores.

“ Cuando nosotras somos chibolas, nos creemos dueñas del mundo, de la verdad, y no sabemos escuchar a quienes más saben , a nuestra mamá, que es nuestra mejor consejera, por la experiencia”, resaltó la conductora.

Acotó también que es inevitable, a veces, que hijas e hijos cometan errores. “De ellos aprendemos. Y ¿para qué? Para que, cuando estén arriba -así como yo- (digamos) ‘cuánta razón tenías, mamá’”, agregó.

Aprovechó en dejarle un consejo a Samahara Lobatón. “Hay que saber escuchar un pequeño consejo, sugerencia, como quiera llamarlo”, finalizó.

Melissa Klug sobre escándalo de su hija con joven

Melissa Klug fue consultada por la acusación que recibió su hija Samahara Lobatón por parte de una amiga de Youna. ‘La blanca de Chucuito’ indicó que el tema lo conversó con ella.

“Ella sabe que va a tener siempre mi respaldo. Obviamente salí en su defensa, porque es mi hija; y la persona que se meta con ella... voy a sacar las garras, cometa o no el error”, recalcó.