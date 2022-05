Rodrigo Cuba salió al frente tras las declaraciones de Melissa Paredes en “En boca de todos” sobre la relación que tuvieron y los acuerdos tras su divorcio. El futbolista le habría respondido con una nueva carta notarial, según revela “Amor y fuego”.

El programa mencionó en su avance dicha información y reveló datos desconocidos del ampay de la ex chica reality con el exbailarín de “Reinas del show”.

De acuerdo con el adelanto del espacio de Willax, el ‘Gato’ estaba en el gimnasio haciendo ejercicios el día en que la conductora fue captada con el integrante de “Esto es guerra”.

“Tras las declaraciones de Melissa, donde asegura que no hubo víctimas, Rodrigo Cuba responde con una carta notarial y se revela que el día de las imágenes del escándalo con el ‘Activador’, el ‘Gato’ también estaba en el gimnasio ”, se escucha decir en el spot.

¿Qué dijo Melissa Paredes en América TV?

Melissa Paredes se presentó el 16 de mayo en “En boca de todos” para reiterar que no le fue infiel a Rodrigo Cuba con Anthony Aranda. Aseguró que solo ella y el deportista saben toda la verdad.

“Aunque muchos no lo crean, acá no hay víctimas, solo hay dos culpables”, dijo la actriz.

“Algunos me dicen boba, pero yo no soy rencorosa, yo siempre todo lo dejo de lado, las personas que me conocen saben cómo soy yo”, agregó.

Melissa Paredes y ‘Gato’ Cuba: así se divorciaron

El 29 de noviembre del 2021, tras varias semanas de emitirse el ampay, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba concretaron su divorcio. “Yo no creo en los lutos, la vida continúa”, dijo el futbolista en aquella ocasión.

Por su parte, Melissa Paredes oficializó su romance con Anthony Aranda frente a las cámaras de televisión.