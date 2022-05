Martín Vizcarra sigue acaparando portadas de espectáculos tras revelarse cariñosos chats con Zully Pinchi, excandidata al congreso por Somos Perú. Este 18 de mayo, Magaly Medina dio nuevas revelaciones sobre el caso de presunta infidelidad del exmandatario.

La comunicadora sacó a la luz un documento que confirmaría que la excandidata aún no completó sus trámites de divorcio y concluyó que aún seguiría casada.

Zully Pinchi en Somos Perú. Foto: Instagram

Magaly Medina muestra documento

Antes de mostrar los documentos en “Magaly TV, la firme”, mencionó: “Ella no está divorciada, como otros medios lo han dicho”.

“Hemos conseguido un papel del Ministerio de Justicia, del juzgado de familia que sigue el caso de divorcio. Este es del 2 de febrero del 2022 donde la jueza dice que la señora Zully Pinchi no ha contestado lo que le han planteado, y se resuelve declarándola ‘rebelde ’”, dijo a la teleaudiencia.

“Es un juicio de divorcio que aún no concluye. Parece que a ella no le interesa divorciarse. No ha contestado la demanda de divorcio por causal. Si bien está separada hace varios años, aún no se ha divorciado ”, finalizó.

¿Quién es Zully Pinchi, excandidata al Congreso?

“Panorama” reveló el domingo 15 de mayo que Zully Pinchi se hospedó en el hotel El Monasterio del Cusco con Martín Vizcarra. Chats íntimos confirmarían el presunto romance.

La excandidata al Congreso tiene 44 años y es abogada, escritora y activista social. Se casó años atrás con Miguel Castillo, hijo del político Jorge del Castillo, pero su matrimonio no duró mucho y terminaron separándose.

Zully Pinchi se casó con Miguel del Castillo. Foto: Instagram

También estuvo con el cirujano Frank Zegarra Ávila, a quien lo denunció por agresión. El hecho de violencia habría ocurrido en junio del 2004.

El médico fue llevado a prisión por 5 años por el delito de lesiones graves contra la mujer.

En 2021 postuló a Somos Perú y se lanzó como candidata al Congreso de la República. Recorrió el Perú con Martín Vizcarra y Daniel Salaverry.

Los mensajes de Martín Vizcarra y Zully Pinchi:

De acuerdo con el reportaje de “Panorama”, el exmandatario pidió permiso para viajar por negocios a Cuzco en febrero. El programa descubrió que se encontró con Zully Pinchi.

“Te amo, necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño, eres mi bebito, eres mi rey”, le escribe ella. A lo que Vizcarra responde: “Te quiero, nos vemos más tarde”.