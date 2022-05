Mario Irivarren desmiente acusaciones de Vania Bludau: “Lo único que quiero es limpiar mi imagen”

La historia entre Vania Bludau y Mario Irivarren parece no tener fin. Luego de las acusaciones de la modelo en las que reveló haber sido agredida física y psicológicamente por su expareja, el chico reality se pronunció en varias ocasiones negando dicha versión. En primer lugar, el exintegrante de Combate intentó justificar su accionar señalando que sus reacciones se deben a “ataques de ira” que ahora intenta tratar mediante terapia.

Sin embargo, la influencer utilizó las redes sociales y otros programas de espectáculos para desmentir estas declaraciones y aseguró que su exnovio la agredió físicamente en más de una ocasión. Ante esto, “América hoy” volvió a comunicarse con Mario luego de que este partiera rumbo a Cancún.

Mario Irivarren desmiente acusaciones de Vania Bludau

Los conductores del espacio de espectáculos de América mostraron en pantallas lo que Mario Irivarren les transmitió mediante conversaciones de WhatsApp. En sus palabras, el chico reality aseguró haber intentado mantenerse al margen de lo declarado por Vania Bludau, pero que a partir de ahora intentará demostrar su inocencia y limpiar su imagen a pesar de que antes había admitido haber sido violento con la modelo.

“ En un inicio salí a hacer mi parte del error, en esa entrevista jamás ataqué a Vania, a pesar de que yo tenía pruebas que mostraban todo. Yo no quería entrar en dimes y diretes, lo único que buscaba era mi paz interior, pero no fue así. Ella siguió atacándome, afirmando que yo la había ahorcado dos veces ”, inició.

“ Vuelvo a aclarar que eso es falso, tengo un carácter fuerte y puedo llegar a ser explosivo, condición que vengo trabajando a consciencia, y otra cosa es que me acuse de maltratador, como Vania ha querido mostrar. Esos hechos jamás ocurrieron. Jamás he ventilado detalles de mi vida privada, pero todo tiene un límite, lo único que quiero es limpiar mi imagen de todo el daño que me han hecho y no pienso parar hasta que así sea ”, añadió.

Mario Irivarren abandona el Perú en medio de acusaciones de Vania Bludau

El último martes 17 de mayo, Samuel Suárez, mediante su portal Instarándula, captó a Mario Irivarren saliendo del Perú con destino a Cancún. El emprendedor buscaría alejarse de todo el ruido mediático que generó su abrupta separación de Vania Bludau.