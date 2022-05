Karina Rivera lamenta la muerte de su madre: Cada día cierro los ojos y te pienso

Karina Rivera se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, debido a que su madre, Rosario Carmelino, falleció hace poco. A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex conductora de televisión comunicó el deceso y se despidió de su progenitora con un sentido mensaje que conmovió a sus más de 300.000 seguidores.

“Hoy (19 de mayo) cumples una semana de tu partida, mamita. B esos inmensos al cielo, aunque cada día te los doy cerrando mis ojos y pensándote a mi lado . Gracias por todo lo que me enseñaste. Y gracias por cada señal que nos mandas para saber que estás a nuestro lado. Te amo. Hasta que nos volvamos a encontrar, mamita”, escribió.

El conmovedor mensaje de Karina Rivera a su madre. Foto: Karina Rivera/ Instagram

Junto a dicha publicación, Karina Rivera compartió una tierna fotografía en la que aparece su mamá. Sobre esta imagen añadió la frase: “Me quedo con tus enseñanzas, tus caricias y tu inmenso amor, mamá”.

Karina Rivera recuerda polémica por María Pía y Timoteo

En una entrevista para el canal de YouTube “Por mi madre”, Karina Rivera contó cómo se enteró que la sacaron de la conducción de Karina y Timoteo para dar pase a María Pía y Timoteo.

“Me dijeron: ‘Una vez que das a luz, regresas’ (…) El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía allí y creo que eso fue un error (...) Yo di a luz un viernes y el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo (…) Ahora yo me río, pero en ese momento lloré mares”, detalló.

María Pía responde a Karina Rivera

María Pía Copello aseguró que no comparte la versión que dio Karina Rivera en referencia a su salida del programa Karina y Timoteo.

“No, no manejo esa misma información porque, cuando yo entré, me acuerdo que entré en agosto, me parece que al siguiente año cambia de nombre a ‘María Pía y Timoteo’”, fueron las palabras de la exconductora de “Esto es guerra”.