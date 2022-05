Magaly Medina emitió el último martes algunas imágenes de Karen Dejo y su actual pareja teniendo una discusión bastante acalorada. El video muestra a la modelo y a Rafael Casas intercambiando palabras con un tono bastante alturado al salir de una reunión. Incluso, ambos abordaron un mismo auto, del cual el empresario se bajó para luego tomar otro vehículo y seguir a su pareja.

La ex integrante de “Esto es guerra” no se había pronunciado sobre el hecho hasta este jueves 19 de mayo, día en el que visitó el set de “América hoy”. La también actriz aclaró la situación y aseguró que en ningún momento hubo agresión y señaló que ella y su pareja mantenían una conversación como cualquier pareja.

Karen dejo aclara supuesta pelea con Rafael Casas

En primera instancia, Karen Dejo opinó a favor de Mario Irivarren respecto a su reciente pronunciamiento sobre las acusaciones de Vania Bludau. Ante ello, Janet Barboza le hizo la consulta sobre su percance con Rafael Casas, lo cual fue respondido por la invitada sin ningún tipo de dudas.

“Qué bueno que lo preguntes Janet, él me estaba contando algo, y no es una agresión, no se estaba dirigiendo a mi persona ni me estaba diciendo nada”, aseguró la modelo ante los televidentes del matutino.

Karen Dejo descarta demandar a Magaly Medina

A mediados de abril, Magaly Medina publicó un supuesto ampay protagonizado por Karen Dejo donde se le aprecia junto a dos hombres por separado, pero en la misma noche. La actriz desmintió este hecho y dio a entender que entablaría una demanda contra la conductora. Sin embargo, con el correr de los días, la ex chica reality desistió de esta idea asegurando que es una pérdida de tiempo.

Karen Dejo negó en "Amor y fuego" que las imágenes emitidas por Magaly Medina sean del mismo día. Foto: captura Willax

“Quiero estar tranquila, lo que más busco es tranquilidad. Muchas veces, esta es la parte fea de ser artista, que de gratis me meta en un rollo cuando no me lo merezco. De verdad, no entiendo por qué Magaly fue tan dura conmigo, no se da cuenta que esto trae cola y problemas colaterales. Más allá de la indignación, de lo que me pueda afectar a mí emocionalmente, que sea artista no significa que no me pueda afectar a mí y mi entorno social, laboral, familiar”, indicó.