Jazmín Pinedo revela que habla seguido con Gino Assereto: “Tenemos una comunicación constante”

¡Se mantienen cercanos! Jazmín Pinedo se presentó en el set de “En boca de todos” para responder algunas preguntas con respecto a sus relaciones amorosas, acompañada por Alejandra Baigorria. Luego de protagonizar un breve intercambio de palabras con Ricardo Rondón, la exintegrante de “Esto es guerra” le dijo al doctor Ángulo que se comunica continuamente con su expareja y padre de su hija, Gino Assereto.

Jazmín Pinedo dejó en claro por qué habla con Gino Assereto

Jazmín Pinedo fue consultada con respecto a la comunicación que mantenía con Gino Assereto, luego de que ambos hicieran pública su separación: “Tengo que hablar con el papá de mi hija. No solo es mi ex. Claramente, tenemos una comunicación constante”.

En esta oportunidad, el conocido terapeuta de parejas Tomás Ángulo visitó el programa e hizo hincapié en los aspectos que una persona debe tomar en cuenta al hablar con una expareja. “Es relativo, depende las personalidades de las personas. Hablar es sencillo, el tema es cómo hablar, qué decir, cómo escuchar, qué compartir y hasta dónde hablar”, señaló el especialista.

Jazmín Pinedo al doctor Ángulo: “Usted no tiene amigas ex, ¿no?”

Luego de escuchar al doctor Ángulo, Jazmín Pinedo respondió con lo siguiente: “Usted no tiene amigas ex, ¿no? Porque si tienes que estar pensando qué vas a decir, ya no hay amistad, hay otra cosa”.

Ante esto, el psicólogo tomó una postura más cerrada y explicó a detalle por qué debería estar atenta a las oportunidades en las que intercambiaba palabras con el aún competidor de “Esto es guerra”.

“No me has entendido y te lo voy aclarar, te lo aclaro para que puedas entenderlo mejor. Tú misma dijiste que hablar con un ex lo tenías que hacer porque era el padre de tu hija. Hablar de padre a padre también es difícil porque hay que tomar en cuenta, cuándo, dónde y cuál es el argumento. En padres separados, hay temas muy picantes y espinosos”, aseguró.