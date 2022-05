Para nadie es un secreto que uno de los episodios más sonados del 2022 en el espectáculo nacional fue el sonado ampay entre Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz. La periodista y el conductor fueron captados besándose dentro del departamento de Vanessa Químper, esposa de Óscar del Portal, luego de uno de los encuentros deportivos que suelen disputar el equipo de los “Once Machos”.

Como era de esperarse, estas imágenes causaron una ola de críticas hacia ambos personajes lo que generó que se alejaran temporalmente de sus actividades. El actor dejó por un tiempo “La banda del chino”, mientras que la mujer de prensa decidió alejarse del ambiente mediático, hasta que este miércoles 18 de mayo volvió a aparecer en las redes sociales.

Fiorella Retiz elimina todas sus fotos de Instagram

Fiorella Retiz subió a su cuenta de Instagram una foto de una paradisíaca playa junto a un reflexivo mensaje donde parecía indicar que dejó atrás todo lo relacionado con el ampay. “ Miren esta belleza, merecía ser retratada, creo que es una bonita manera de comenzar ”, escribió al lado de la mencionada imagen.

Fiorella Retiz parece cerrar ciclos en su vida tras borrar todas sus fotos en redes. Foto: captura Instagram

Pero hubo otro detalle que llamó la atención en la red social de la periodista, ya que todas las fotos anteriormente posteadas habían sido removidas de su feed. Sus instantáneas junto a su hijo, con Aldo Miyashiro, con los integrantes de “Once Machos” y muchas otras más no podrán volver a ser vistas por sus casi 200.000 seguidores.

Fiorella Retiz y sus disculpas tras ampay con Aldo Miyashiro

Antes de alejarse del foco mediático, Fiorella Retiz, al igual que Aldo Miyashiro, hizo un mea culpa tras el sonado ampay con el conductor. La periodista deportiva señaló estar arrepentida de sus acciones y que reflexionaría en su soledad.

Fiorella Retiz reconoce ampay con Aldo Miyashiro. Foto: captura de Instagram