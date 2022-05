Vania Bludau minimiza a Mario Irivarren: “No pintaba en mi vida ni en mi futuro”

El enfrentamiento de Vania Bludau y Mario Irivarren continúa. En esta ocasión, la modelo se defendió en las redes sociales luego de que salieran a la luz unos chats de las discusiones que mantenía con el exchico reality cuando eran pareja. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron los duros comentarios que lanzó contra él.

Vania Bludau arremetió contra Mario Irivarren

Al ser criticada por una usuaria, Vania Bludau minimizó al exintegrante de “Esto es guerra” y aseguró que no veía un futuro juntos. Incluso, se refirió a su exprometido, Frank Dello Russo.

“Si no me importó hablar de mi ex con el que me iba a casar, créeme que me importa cero alguien que no pintaba nada en mi vida o en mi futuro. Que aburrido”, respondió la modelo.

Luego, acusó a Mario Irivarren de seguir atacándola por “necesidad”, pues no está trabajando en la televisión. “Uno aquí gozando en Miami y me vienen con esto. La que puede, puede, el que no sigue hablando para conseguir trabajo ”, señaló.

En otro momento, una cibernauta le pidió que deje de culpar a la prensa y que asuma su responsabilidad. Vania Bludau reconoció que su relación con el exchico reality fue un error para ella. “Qué tal retroceso el que di”, agregó.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre su polémica con Vania Bludau?

Hace unos días, Mario Irivarren se presentó en el programa “América hoy” para hablar sobre su escandalosa separación con Vania Bludau. Afirmó que lo que menos quiere es “iniciar una guerra”.

“Estoy buscando siempre entender, sanar, mejorar y me encuentro en ese proceso. Yo he demostrado que mi intención no es iniciar una guerra, entrar en dimes y diretes o atacar a alguien, sigo buscando mi paz ... Que tanto Vania como yo podamos encontrar la paz y la tranquilidad para sanar”, aseguró el modelo.