La disputa entre Vania Bludau y Mario Irivarren no tiene cuándo acabar. El martes 17 de mayo, Magaly Medina reveló en su programa una conversación por WhatsApp entre su producción y la modelo, en la que esta arremete contra su expareja por haber difundido chats de una pelea entre ambos y asegurar que ella también lo agredió físicamente al arañarlo en el rostro.

Vania Bludau indignada con Mario

Bludau cuestionó el accionar de Mario Irivarren, ya que hace apenas unos días él se presentó en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre y reconoció haber sido violento con ella durante la relación.

“Realmente no entiendo ni seguiré con esto por esta vía... Creo que está delirando bastante, ya que hace dos semanas casi contó lo agresivo que es en TV abierta. A raíz de eso tal vez perdió algo de trabajo. Realmente no sé. Me han filmado 1.000 veces bailando en verano, así que no sé de qué habla cuando dijo eso. Creo que está buscando enmendar lo que dijo en ‘Amor y Fuego’”, expresó.

Rodrigo González contó detalles de su encuentro con Mario Irivarren. Foto: composición Instagram/Mario Irivarren/Willax TV

“Es muy fácil ver esto desde afuera, yo venía de una relación cero tóxica con Frank, a punto de casarme, sin faltas de respeto, sin nada de celos o cosas feas, a diferencia de Mario. ¿De dónde viene él?, ¿de qué tipo de relación? Idas y vueltas, infidelidad, llanto en TV”, añadió la influencer.

Mario Irivarren solo busca volver a la TV, según Vania

Finalmente, Vania Bludau aseguró que, al exponer nuevos chats, Mario Irivarren solo está tratando de limpiar su imagen para poder regresar a la pantalla chica.

“Si es extremo, que escriba una carta de puño y letra pidiendo perdón por lo que hizo conmigo y cómo quedó tan mal, como lo dijo primero. Todo es un círculo que solo busca para regresar a la TV. Crees que estando aquí tengo ganas de hablar del tema. Si no lo hice estando en Lima, menos ahora que retorne a mi vida normal”, sentenció.