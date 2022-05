Pietro Sibille sobre su carrera como actor: Soy obsesivo, vehemente, maniático

¡Se confesó! Pietro Sibille se ha mantenido perfil bajo desde hace varios meses, cuando estuvo en el ojo de la tormenta al publicar una imagen en su cuenta de Instagram. En aquella publicación, se expresó mal de su expareja Andrea Luna y el actor Andrés Wiese, con quien le habría sido infiel, según su versión.

En dicha ocasión, debido a que la actriz decidió romper su silencio y contó lo que vivió durante los años que convivieron como pareja, la situación tomó mayor conocimiento público. Este 18 de mayo, el artista decidió hacer un live para contarle a sus seguidores algunos pormenores sobre él y toda su trayectoria en el mundo artístico.

¿Qué dijo Pietro Sibille sobre él?

Su productora era la encargada de leer las preguntas que le hacían sus seguidores. Durante la transmisión, le consultaron sobre cómo le va en su carrera actoral. Ante ello, el actor Pietro Sibille manifestó: “Yo creo que bastante bien. No me puedo quejar. Ha sido un camino bastante duro y sacrificado porque no es nada fácil ser actor en nuestro país, pero creo que he tenido suerte y he trabajado bastante. Siempre he sido obsesivo y he tenido una especie de vehemencia por mi profesión y carrera: la actuación. Ha sido una mezcla de ambas cosas (...)”.

Bloque HTML de muestra

Andrea Luna no descarta volver a trabajar con Pietro Sibille

Luego del escándalo mediático que protagonizaron con sus declaraciones, la modelo Andrea Luna se refirió a la posibilidad de volver a cruzarse con Pietro Sibille en alguna producción artística.

Andrea Luna acusó a Pietro Sibille de maltrato físico y psicológico. Foto: GLR