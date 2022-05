Óscar del Portal es captado ingresando a su departamento con pizza familiar

¿Ya lo perdonaron? Óscar del Portal está muy pendiente de todo lo que sucede en su familia desde el mismo departamento en el que vive su esposa e hijos. Al parecer, él intentaría arreglar las cosas con Vanessa Quimper después de varias semanas lejos de la televisión.

Las cámaras de “Amor y fuego” están al pendiente de todo lo que sucede con el periodista deportivo. En esta oportunidad, los reporteros lo interceptaron cuando llegaba al domicilio con un pedido especial de comida.

¿Óscar del Portal se reconcilió con Vanessa Quimper?

En esta oportunidad, el comunicador Óscar del Portal fue interceptado a la salida de una pizzería, donde compró un plato de quesos con masa delgada, de acuerdo a las imágenes que lo captaron dentro del local.

El comentarista deportivo respondió de manera muy política cuando lo interrogaron sobre su situación familiar: “No puedo declarar, discúlpame, un abrazo. No puedo atenderte, respeto tu trabajo, respeto el de todos, pero no puedo atenderte. (…) Un abrazo para todos, respeto tu trabajo y te pido, por favor, que respetes mi decisión de no declarar”.

Magaly Medina critica retorno de Óscar del Portal a la TV

En la última edición de “Fútbol en América”, transmitido por el América Televisión, el conductor Erick Osores bromeó con el retorno de su compañero Óscar del Portal a las pantallas del programa deportivo al asegurar: “La otra semana, el otro zurdo, ¿verdad? El otro zurdo ya vuelve”.