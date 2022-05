Martín Vizcarra se pronunció a través de redes sociales luego de ser vinculado amorosamente con Zully Pinchi, excandidata al Congreso. El último domingo 16 de mayo salieron a la luz diversos chats que habría mantenido con la mencionada joven, en los cuales se evidencia que pactaban un encuentro secreto en un lujoso hotel del Cusco.

Sin embargo, el político salió a desmentir nuevamente las acusaciones y no dudó en recalcar el cariño que siente por su familia.

Pide privacidad

El político también se dirigió a la prensa y pidió efusivamente que se dejen de lado los temas personales para evitar la sobreexposición de su allegados, hijos, esposa y círculo cercano.

“Siempre he estado a disposición para atender cualquier requerimiento de carácter público que interese a los peruanos, pero siempre he tenido el cuidado de mantener en reserva el espacio familiar . Mi familia no ejerce función política, se mantiene siempre al margen ”, aseveró.

Del mismo modo dejó claro que ya no tocará temas de carácter privado, haciendo referencia a su vínculo con Zully Pinchi.

“No voy a caer en el juego de hacer desmentidos o confirmaciones de consultas que estén referidas al ámbito personal. Es algo que siempre quiero cuidar y proteger porque tengo una familia que es lo que más quiero en la vida”, agregó Martín Vizcarra.

Martín Vizcarra envía mensaje a su esposa

Martín Vizcarra también se pronunció sobre el estado de su matrimonio y descartó separarse de su esposa tras el escándalo mediático.

“Para mí lo más importante en mi vida es mi familia, familia que he formado con Maribel, mi esposa, con la cual tenemos 30 años de matrimonio y que vamos a estar juntos hasta que los dos tengamos vida ”, expresó.

Martín Vizcarra y su esposa Maribel Díaz. Foto: captura de Facebook/ Twitter

Noticia en desarrollo