Mariella apoya a Tula tras polémica por herencia: “Hay gente que no tiene vida y solo molesta”

Mariella Zanetti salió al frente para darle su apoyo a Tula Rodríguez luego de que la presentadora se viera enfrentada con los hijos de Javier Carmona por la herencia del fallecido exgerente de televisión. Durante una entrevista para “América espectáculos”, la actriz señaló que hay muchas personas que solo buscarían dañar a su amiga y colega con una serie de comentarios negativos a través de las redes sociales.

Mariella Zanetti respalda a Tula

“La gente solamente opina lo que ve en pantalla, pero lo que pasa detrás realmente no lo saben. Hay muchos que se aprovecha de la ignorancia de las personas para opinar a la ligera sobre temas que no les competen, y que ni siquiera saben... se inventan novelas, historias, es impresionante...”, acotó.

“Me dan ganas de contestar, pero me controlo; digo: ‘¿esta persona cómo puede inventar o asumir estas cosas sin saber?’, pero así es, hay gente que no tiene vida y se dedica solo a molestar en las redes”, añadió Mariella Zanetti.

¿Qué pasó entre Tula Rodríguez y los hijos de Javier Carmona?

Como se recuerda, la primera esposa de Javier Carmona acusó a Tula Rodríguez de intentar quedarse con 50% del departamento que el fallecido empresario habría comprado para sus hijos. “(Mis hijos dicen) ‘Tula se pasa, quiere el 50% de nuestro departamento y sabe que es nuestro, mi papá no sabía que iba morir y no pudo pasarlo a nuestro nombre, pero ella sí sabía’”, acotó.

Ante tales declaraciones, Tula Rodríguez reapareció en “En boca de todos” y descartó estar buscando apropiarse del inmueble.

“Se está hablando de que yo estoy pidiendo el 50% de la propiedad y eso es falso, no estoy pidiendo quedarme con ningún porcentaje. A veces hablamos sin saber temas legales. Yo no estoy en litigio peleándome para quedarme con una propiedad, que al 100% no me correspondería, pero yo no puedo obligar a mi hija a que ella renuncie... es ilegal, eso no lo determino yo, sino el juez”, explicó la presentadora.