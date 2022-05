¡No se queda callada! Magaly Medina ha estado en la mira de todos sus seguidores, luego de subir unas fotos familiares en la última reunión que tuvo al celebrar el matrimonio de su sobrina Susana Medina. Esto debido a que casi nunca sube fotos de ese tipo en sus redes sociales.

Ese mismo hecho hizo que se olvide por completo de las últimas declaraciones que hizo la cantante Giuliana Rengifo en referencia a la relación que tuvo con el esposo de la conductora, Alfredo Zambrano. De hecho, lo último que habló sobre el tema es acerca de la carta notarial que le envió el notario a la presentadora de “América hoy”, Janet Barboza.

¿Qué dijo ahora Magaly Medina?

En sus historias de su cuenta oficial de Instagram de Magaly Medina colgó una imagen que tenía una curiosa frase que decía: “ No se encariñó con lo ajeno para que después no sufra por lo que no es suyo ”.

De fondo musical se podía escuchar la popular canción de la colombiana Karol G llamada “Tusa” y un pequeño sticker que decía: “Sígueme para más consejos”. ¿Estará enviando alguna indirecta? Solo ella lo conoce. Minutos antes, había copia un video donde ella y su esposo despejaban dudas cómo fue que retomaron su relación la primera vez que se distanciaron.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo sobre Magaly Medina?

La artista Giuliana Rengifo no tuvo miedo en aclarar varios detalles sobre su relación con el abogado Alfredo Zambrano, luego de que las especulaciones sobre una supuesta infidelidad a la conductora Magaly Medina vuelvan a estar en boca de los programas de espectáculos.

En ese sentido, manifestó: “Lo único que buscaba al decir que tuve algo con el señor es que nunca me metí en ninguna relación, pues muchos pensaban que fui la tercera en discordia. Ellos ya dijeron que en ese momento, hace seis años, ambos estaban solteros y fue ahí que estuve con él ”.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano muestran cómo va quedando su nueva casa

Se mudan muy pronto. La conductora Magaly Medina dejó asombrados a sus seguidores al mostrar cómo iba la construcción del lugar donde se iría a vivir con su esposo Alfredo Zambrano cuando la acaben de construir.

Como se sabe, cada uno tiene su casa, pero la pareja optó por irse a vivir al hogar de la periodista por comodidad; sin embargo, esta vez están iniciando de cero y están sentando sus propias bases, de acuerdo a como lo dejaron ver.