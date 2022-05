Magaly critica a Vizcarra por negar a Zully Pinchi: “Lo niega con un desparpajo tremendo”

Magaly Medina se mostró molesta al hablar sobre el descargo que dio Martín Vizcarra al ser consultado por sus chats íntimos con Zully Pinchi, excandidata al Congreso. El expresidente negó tener un romance secreto con la abogada y que le haya sido infiel a su esposa, Maribel Díaz, pero la conductora de ATV no cree en su versión.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Martín Vizcarra?

Para la presentadora de espectáculos, “la mayoría de los hombres que han sido infieles lo niegan” hasta las últimas instancias. Aseguró que este también será el caso del exmandatario.

Además, cuestionó su actitud retadora con la prensa y recordó la vez que el expresidente estuvo envuelto en una polémica por las dosis de la vacuna COVID-19 que se colocó.

“Él lo está negando con un desparpajo tremendo. Vizcarra engañó al país cuando públicamente nos decía a todos que no se había vacunado, y ya se había vacunado más de tres veces. Entonces, ¿piensa que uno le va a creer? Yo no le creo, como periodista no le creo”, expresó Magaly Medina.

Aseveró que Martín Vizcarra y los demás políticos deberían demostrar que son honestos en todos los aspectos de su vida. “Él no responde sobre ese trato íntimo y cariñoso que tiene con Zully Pinchi. Un político tiene que responder por todos los hechos de su vida porque es un señor casado, y este señor después va a querer aspirar al sillón presidencial. La gente tiene que saber cuál es su catadura moral”, sostuvo.

¿Por qué vinculan a Martín Vizcarra con Zully Pinchi?

El domingo 15 de mayo, el programa Panorama sacó a la luz unos chats íntimos en los que Martín Vizcarra y Zully Pinchi mantenían un trato de pareja. La abogada lo llama ‘bebito’ y ‘rey’, mientras que el exmandatario le respondió con románticos mensajes.

En una parte de la conversación, ambos coordinan un encuentro secreto en el hotel Monasterio de Cusco. Incluso, él le pide a ella se haga pasar por otra persona en la recepción. Esto se llevó a cabo en febrero de este año.