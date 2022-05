Luciana Fuster encara a ‘Peluchín’ y niega haberse aplicado bótox: “Yo no lo necesito”

¡No se quedó callada! Luciana Fuster utilizó sus redes sociales para dejar en claro que no se ha hecho ninguna intervención estética en el rostro y que todo lo dicho por Rodrigo González y Gigi Mitre no serían más que mentiras. La ‘combatiente’ aprovechó la ocasión para criticar la opinión de los conductores.

Luciana Fuster: “No crean todo lo que ven”

Luciana Fuster empezó su mensaje con una contundente reflexión sobre las opiniones no fundamentadas de Rodrigo González y Gigi Mitre: “Ante la duda o las inseguridades que se puedan crear a ustedes por los comentarios que hacen ciertas personas con tanta libertad sobre cosas falsas de la cara, el cuerpo o la vida de la gente”.

Segundos después, Luciana negó haberse puesto bótox en la cara y explicó a detalle por qué no ha optado por este tratamiento. “Ayer he visto que ha rebotado en los medios que parezco una señora de 70 años y me he quitado las líneas de expresión. Yo no lo necesito hasta ahora gracias a Dios, tengo 23 años, creo que tengo una piel bonita, no uso base cuando me maquillo. No crean todo lo que ven, no crean todo lo que escuchan y sean felices”, afirmó la chica reality.

¿Qué habían dicho Rodrigo González y Gigi Mitre sobre Luciana?

Rodrigo González y Gigi Mitre hablaron sobre los supuestos cambios en la cara de Luciana Fuster en la tarde del pasado martes 17 de mayo. ‘Peluchín’ aseguró que la integrante de ”Esto es guerra” había optado por el bótox y, por ello, tenía problemas para realizar ciertos movimientos faciales con naturalidad.

“¿Cuántos años tiene, 23? ¿Por qué le han puesto un bótox de señora? Habla y la cara no se mueve, tiene las cejas así. No gesticulaba. Madre mía, es una niña (...) No solamente son las cejas porque no se levanta”, dijo el polémico conductor. Por su parte, Gigi aseguró que solo se había pigmentado las cejas.