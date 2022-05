Isabel Acevedo saca cara por su novio tras ser calificado como ‘poco agraciado’: “A mí me encanta”

Isabel Acevedo apareció como invitada para “En boca de todos” y aprovechó el momento para reclamar que debería figurar en el ranking de las parejas del momento, junto a su novio, el empresario de mantenimiento eléctrico Rodney Rodríguez.

“Yo estoy súper molesta porque no me han incluido en ‘La pareja de portada”, reclamó a las conductoras Tula Rodríguez y Maju Mantilla. “Súper lindos Luciana y Patricio, pero ¿cómo no me van a incluir si yo soy parte de la familia?”, comentó sin esperar que le dijeran que la razón fue porque su pareja no calificaba como alguien atractivo.

¿El novio de la ‘Chabelita’ fue llamado feo?

Entre los invitados al segmento, se encontraba el cirujano plástico Ronny de Souza, quien tomó la palabra para calificar a ‘Chabelita’ y Rodney Rodríguez. “Ella está súper bien. Él está jalado” , afirmó.

Tula Rodríguez intentó poner paños fríos y señaló que la pareja de Isabel Acevedo es ajeno a las cirugías estéticas.

“Rodney Rodríguez es un hombre normal y no ha pasado por el bisturí”, indicó la conductora de “En boca de todos”. “Yo lo veo guapo”, agregó.

“La belleza se nace y se hace, él no ha nacido tan agraciado” , volvió a señalar el cirujano plástico.

Isabel Acevedo y su novio, el empresario de mantenimiento eléctrico Rodney Rodríguez. Foto: Isabel Acevedo/Instagram

Isabel Acevedo saca cara por su novio