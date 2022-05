Alessia Rovegno recibe fuertes críticas tras inesperada respuesta sobre el Miss Perú

Alessia Rovegno, hija de Bárbara Cayo y novia de Hugo García, visitó este último martes 17 de mayo “Amor y fuego” para hablar sobre su candidatura al Miss Perú 2022. La joven modelo estuvo acompañada del resto de concursantes y Jessica Newton y generó marcadas críticas tras una determinada intervención durante la charla.

El presentador Rodrigo González le pidió a cada una de las modelos que responda el motivo por el cual quieren ser la sucesora de Janick Maceta. “Tienen 5 segundos para que ustedes le diga al público por qué crees que tú debes ser la Miss Perú , que digas tu mayor cualidad o que digas por qué eres la más preparada”, expresó el popular ‘Peluchín’.

La respuesta de Alessia Rovegno

Cuando le tocó su turno a Alessia Rovegno, la cantante de 24 años solo atinó a decir que había dejado su trabajo en el extranjero por estar en el Miss Perú. Incluso, se entreveró con sus palabras y las críticas en su contra no se hicieron esperar.

“ He dejado todos los compromisos que tenía en el extranjero para dedicarme y comprometerme 100% al Miss Perú, he vivido lo que es esforzarse y...”, se le escuchó decir a la hija de Bárbara Cayo. Al agotarse su tiempo, Rodrigo González la cortó y le recordó que tenía apenas 5 segundos para hablar, por lo que tenía que decir lo más esencial.

Critican a Alessia Rovegno

Muchos cibernautas compararon las respuestas de las demás concursantes del Miss Perú con la de Alessia Rovegno y aseguraron que la modelo no debería llegar a la final del certamen del belleza. Algunos expresaron su decepción, pues la novia de Hugo García es una de las favoritas para llevar la corona.

“O sea tenemos que agradecerle a Alessia por dejar sus contratos en NY”; “Alessia esta más perdida que yo cuando expongo en clase”; “Alessia bien alucinada y después ni sabía que decir”; “Alessia bonita y todo ¿pero tu respuesta?”; “Alessia más enfocada en ‘lo que dejó’”; “Esperaba más de Alessia”; “No, Alessia yo quería que ganes pero cómo vas a decir eso”, fueron los comentarios.

Alessia Rovegno responde a críticas por ser señalada como la ‘favorita’ del Miss Perú

Desde su confirmación como candidata al Miss Perú, Alessia Rovegno rápidamente fue señalada como la principal favorita para coronarse en el certamen. Esto generó comentarios a favor, pero también críticas por lo que la joven aseguró que seguirá trabajando para conseguir sus objetivos.

Alessia Rovegno es concursante del Miss Perú. Foto: Instagram

“No (me molestan). Muy agradecida por la confianza y los comentarios bonitos siempre. Aquí todas nos estamos esforzando y preparándonos un montón... Es una experiencia nueva, estoy aprendiendo bastante, me encanta. He conocido a chicas que tienen mucho potencial y muchas ganas de trabajar”