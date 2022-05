Rodrigo González sobre supuesto retoque de Luciana Fuster: “No gesticulaba”

Lo dijo todo. Rodrigo González quedó sorprendido con el nuevo look de Luciana Fuster, pues aseguró que se habría hecho un nuevo retoque en el rostro. Los conductores de “Amor y fuego” quedaron atentos a las declaraciones de la modelo, quien contó por qué no fue al cumpleaños de la hermana de Patricio Parodi.

El presentador de espectáculos no pudo evitar su asombro, ya que —según él— a la chica reality no se le notó ninguna expresión. En ese sentido, especuló que, al parecer, se habría colocado bótox en la cara. Sin embargo, Gigi Mitre detalló que fue un arreglo en sus cejas.

¿Conductor cuestiona retoques de la modelo?

La figura de Willax Televisión se preguntó por qué a temprana edad las influencers se someten a ciertos arreglos o intervenciones quirúrgicas. Asimismo, dejó entrever que la pareja del popular ‘Pato’ no solo se habría hecho retoques en el rostro.

“¿Cuántos años tiene la Fuster?, ¿23? , ¿por qué le han puesto un bótox de señora? Habla y la cara no se mueve, tiene las cejas así. No gesticulaba (...) Madre mía, es una niña (...) No solamente son las cejas, porque no se levanta. (...) Ahora, la veo más rubia, qué obsesión”, mencionó la figura de Willax TV.

Gigi Mitre descartó que Luciana Fuster se haya aplicado botox en el rostro. Foto: captura América TV.

Gigi Mitre aclara retoque de Luciana Fuster a Rodrigo González

Tras escuchar los comentarios de Rodrigo González, Gigi Mitre le explicó que el cambio no se trataría por la aplicación de bótox, sino por el procedimiento estético que da color a las cejas.

“No, no es bótox, se ha puesto eso de las cejas. Por eso, se ve la mirada más dura, el microblading (...)”, explicó. En esa misma línea, la presentadora le aconsejó a la modelo no someterse a más retoques. “Luciana, no caigas en eso, yo sé que tienes tus arreglos como todo el mundo, se te veía bastante natural”, agregó.