Rodrigo González ‘aconseja’ a Melissa Klug tras respaldar a Samahara: “No te pelees con la gente”

Rodrigo González no solo ha criticado el comportamiento de Samahara Lobatón, quien habría amenazado de muerte a una amiga de Youna, sino también a Melissa Klug. Durante la edición de su programa “Amor y fuego” del martes 17 de mayo, el conductor revisó las respuestas que dio la empresaria en redes sociales por tratar de defender a su hija.

Uno de los comentarios que llamó la atención del popular ‘Peluchín’ fue: “¿Quién eres tú (a usuaria) para escribir eso? Primero, hice un buen trabajo de cuidar sola a mis hijas. Ellas ya son mayores de edad y saben que cada acción tiene consecuencias. Nosotras las mujeres no tenemos la culpa de que hayan mujeres que se quieren pasar de listas”, leyó.

Ante los pronunciamientos de la chalaca, la figura de Willax Televisión procedió a enviarle un ‘consejo’ a fin de que no pierda más el tiempo en contestar las críticas en redes sociales. “No te pelees con la gente, mejor dedica ese tiempo para que tu hija entre en razón”, expresó.

Conductor responde acusaciones de Melissa Paredes

La modelo mencionó a Rodrigo González y a Magaly Medina porque hablan cosas que no son ciertas de su divorcio con Rodrigo Cuba. “Me da risa cuando dicen que me pagaron por el divorcio”, relató para Trome. Por ello, el compañero de Gigi Mitre no dudó en responder a Melissa Paredes. “Tú sabrás lo que hiciste o dejaste de hacer, a mí no me metas en tus cuentos, que aquí lo único que hacemos es ir viendo como tú, poco a poco, has ido acusándolo de agresor hasta conciliar de lo más bien”, mencionó.

Rodrigo González en contra del regreso de Aldo Miyashiro a la TV

El retorno de Aldo Miyashiro a su programa “La banda del chino”, el viernes 13 de mayo, no fue del agrado del presentador de espectáculos y arremetió contra América Televisión. “No podemos pedir la cabeza de nadie porque todos merecemos trabajar y cada uno ya ve cómo cuida su puesto de trabajo, pero lo que no puede hacer una empresa es tomar medidas que perjudican a las mujeres y no a los hombres. Igualdad para todos en una misma señal, así sean productoras diferentes”, aseveró. “Se ve muy mal, se ve fatal que una mujer, por lo mismo, se haya quedado en la calle, sin trabajo. ¿Por qué a él (Aldo Miyashiro) sí?”, añadió.