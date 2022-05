Magaly Medina invita a Zully Pinchi, vinculada con Martín Vizcarra: “Que nos cuente su aventura”

Martín Vizcarra y Zully Pinchi, ex candidata al Congreso, están siendo vinculados sentimentalmente debido a que Magaly Medina mostró unos comprometedores chats entre ambos. La conversación fue difundida inicialmente por el dominical Panorama, pero fue la conductora quien puso en polémica una presunta infidelidad del ex presidente.

¿Qué dijo Magaly Medina?

En un momento, la presentadora de “Magaly TV, la firme” no dudó en hacer una invitación pública a Zully Pinchi para que dé su versión en su programa de espectáculos.

“Se va a hacer famosa, ahora la gente la va a buscar. Hay que buscarla, pues, que venga y que nos cuente su aventura acá . Está cordialmente invitada, señora ”, expresó. Además, aseguró que con este escándalo, la popularidad de Zully Pinchi crecerá en las redes sociales, pues ya tenía un canal de YouTube, con el que promocionaba su campaña.

¿Qué dicen los chats de Martín Vizcarra y Zully Pinchi?

Según los chats que mostró Panorama, Martín Vizcarra y Zully Pinchi habrían tenido un encuentro amoroso en un hotel de Cusco, en febrero.

En las capturas de las conversaciones, la ex candidata al Congreso por Somos Perú le dice: “Te amo, necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño, eres mi bebito, eres mi rey ”. Mientras que el ex mandatario le responde: “ Te quiero, nos vemos más tarde ”

Luego, él le pide que ingrese al hotel con otro nombre y se haga pasar como la pareja de un colaborador suyo. “Ingresa y preguntas por el nombre de Rudy Ramos, eso es para evitar roches. Te quiero”, se lee en los mensajes.