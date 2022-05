Mario Irivarren y Vania Bludau han sido protagonistas de las principales páginas de espectáculos en el Perú luego del accidentado final de su relación. La modelo denunció en más de una ocasión que fue víctima de violencia física y psicológica por parte del chico reality, hecho que luego fue aceptado por el exintegrante de “Esto es guerra” durante una visita al programa “Amor y fuego”.

A esto se le suma que Magaly Medina mostró en la última edición de su programa nuevas pruebas de lo que habría sido una agresión mutua. La conductora de TV también enseñó las conversaciones entre ambos, lo cual demostraría que su relación no iba de la mejor manera antes de ponerle fin.

Mario Irivarren abandona al Perú tras polémicas con Vania Bludau

En medio de toda esta polémica, Samuel Suárez remeció el ambiente nacional al mostrar en su cuenta “Instarándula” el preciso momento en que Mario Irivarren abandona el Perú. Según una de las ‘ratujas’, el chico reality tomó un avión con destino a Cancún para disfrutar de unos días de relajo escapando del asedio de la prensa.

Mario Irivarren viajó a Cancún tras las polémicas con Vania Bludau. Foto: Instarándula

“ Tras el escándalo por violencia en su relación con Vania Bludau y la revelación de conversaciones tóxicas de WhatsApp, este decide escapar a lugar paradisíaco ”, informó el portal.

Mario Irivarren reprueba declaraciones de su confidente

Mario Irivarren no solo se ha ganado críticas por su accionar durante el romance con Vania Bludau, sino también por las recientes declaraciones de su confidente, Evelin Jiménez. Esto generó que el exintegrante de “Combate” y “Esto es guerra” condenará dichas palabras al asegurar que no estaba enterado de ellas.

Mario Irivarren y Evelin Jiménez. Foto: composición GLR