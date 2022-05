Jessica Newton vuelve a ser el centro de atención, luego de afirmar que el vestido que usó Magaly Medina para la boda de su sobrina no es un diseño “exclusivo” para la conductora de televisión. Tras ser consultada por Rodrigo González y Gigi Mitre, la organizadora del Miss Perú aseguró que este diseño fue creado y confeccionado “varias temporadas de atrás”.

Jessica Newton: “El vestido es hermoso”

Durante su última visita al set de “Amor y fuego”, Jessica Newton se sentó a conversar con ‘Peluchín’ y Gigi sobre las participantes de la nueva edición del Miss Perú. No obstante, ambos conductores no dejaron pasar la oportunidad de consultarle a la ex reina de belleza sobre algunos temas de la farándula local.

Los presentadores le consultaron a Newton cuál era su opinión sobre el elegante vestido que usó Magaly Medina para el matrimonio de su sobrina, evento en el que también presentó a su familia completa en redes. Ante esta consulta, la también empresaria aseguró que se trataba de un diseño bonito, pero que ya lo había visto antes en una de sus ‘misses’:

“Este es un lindo vestido que hizo Maritza Mendoza para Camila Escribens hace dos años y lo que puedo decir a favor es que el vestido es hermoso, el color aún está en tendencia y es muy probable que no hayan sabido que ese vestido ha sido usado antes”.

¿Quiénes han usado el mismo diseño?

De acuerdo al portal “Instarándula”, varios cibernautas identificaron el vestido que usó Magaly Medina en su último evento familiar. “Ratujas Ratentas a Magaly el día de la boda de un familiar, aunque el vestido ya fue escaneado por las ratas peludas“, se leía en las historias de Instagram. Efectivamente, Tepha Loza, Allison Pastor y Camila Escribens han vestido esta prenda anteriormente.