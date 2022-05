Luego de la polémica generada por su infidelidad, Óscar del Portal está cerca de regresar a las pantallas de televisión. Así lo expuso el periodista deportivo Erick Osores en una reciente emisión de “Fútbol en América”.

A través de una broma se anunció que el conductor se presentaría nuevamente ante las cámaras en los próximos días, luego de haberse tomado una licencia voluntaria tras la difusión de su ampay con Fiorella Méndez. “La otra semana, el otro zurdo, ¿verdad? El otro zurdo ya vuelve”, expresó el presentador.

Magaly Medina en contra

Magaly Medina no pudo evitar pronunciarse ante la noticia y expresó su indignación por el flexible trato que ha tenido América Televisión con Óscar del Portal y Aldo Miyashiro, ambos protagonistas de los más recientes casos de infidelidad.

La conductora aseveró que no se sentiría representada por una figura televisiva que haya estado involucrada en romances clandestinos.

“No soy moralista, pero creo que todos tenemos una escala de valores que rige nuestro comportamiento. Ese señor y Aldo no tienen una escala de valores clara, para ellos engañar a su mujer fue un chiste. No me gustaría trabajar con gente así, no me gustaría un líder de opinión así. La falta de lealtad no la tolero” , expresó.

Óscar del Portal reapareció ante cámaras

A poco de su retorno a la televisión, Óscar del Portal fue captado por las cámaras de “Amor y fuego” cuando compraba en un restaurante de Lima y, como era de esperarse, fue abordado con preguntas sobre su matrimonio y su futuro laboral.

El conductor deportivo no dudó en saludar a las cámaras con un gesto amistoso; sin embargo, evitó declarar para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.