Ethel a Janet por criticar su romance: El día que tenga una relación estable podrá opinar

No se quedó callada. Ethel Pozo se mostró fastidiada con los comentarios de Janet Barboza, quien no tuvo reparos en criticar el comportamiento de la hija de Gisela Valcárcel dentro de su noviazgo con Julián Alexander. En la edición de “América hoy”, este martes 17 de mayo, las presentadoras comentaron la conducta de las parejas de la farándula.

Todo sucedió cuando la especialista Lizbeth Cueva analizó las respuestas de las conductoras y Korina Rivandeneira, quien estaba de invitada en el magacín. En esta ocasión, las figuras públicas tuvieron que revelar cómo actuarían en diferentes escenas con sus parejas y así conocer si saben controlar sus emociones.

¿Qué dijo Janet Barboza?

Una de las consultas fue si dejarían participar a sus novios en ‘pichangas’ o los acompañarían durante el encuentro. A pesar de que Ethel en una oportunidad reveló haberle prohibido al productor asistir a este tipo de eventos, cambió de opinión al respecto, ya que prefiere hacerle barra a su prometido.

Ante ello, la popular ‘Rulitos’ arremetió contra su compañera. “Después de todo lo que hemos escuchado de Ethel Pozo (...) le pone aplicación para saber dónde está su novio. Además, no le da permiso para ir a pichangas y no quiere que le dé ‘likes’ a fotos de chicas”, comentó.

Respuesta de Ethel Pozo a Janet Barboza

La también escritora tomó con desagrado las declaraciones de la ‘Reina de las movidas’ y le recordó su relación sentimental con Miguel Bayona, quien no se encuentra en el Perú.

Ethel Pozo respondió fuerte y claro a Janet Barboza. Foto: captura América TV.