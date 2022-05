Diana Sánchez cuenta detalles de cómo su novio Dan Guido pidió su mano: “Me agarró de sorpresa”

Tras anunciar su compromiso, Diana Sánchez se enlazó con “América hoy” para contar detalles de la pedida de mano con su novio Dan Guido. La modelo, quien está alejada de las pantallas desde hace algunos meses, se mostró muy emocionada por esta nueva etapa que está atravesando en su relación.

La exchica reality sorprendió a las conductoras del programa al relatar cómo fue ese momento tan especial en el que le dio el sí a su pareja.

¿Cómo fue la pedida de mano de Diana Sánchez?

“Me agarró a mí de sorpresa porque había preparado una caminata por una catarata que me comentaba que era muy linda, pero que a la vez era muy complicado llegar hasta ese punto. Estaba lloviendo todavía, estaba un poco asustada. Yo había ido con mis 50 chaquetas de lluvia, parecía un refrigerador”, explicó.

“Dan me dice: ‘tranquila, vamos a hacerlo, vamos a llegar a la catarata’. En la punta, cuando llegamos, me dice: ‘vamos a tomarnos una foto’. Comienza a poner el teléfono y me dice: ‘ponte ahí, ponte ahí´. Ya me comenzó a parecer un poco extraño porque normalmente a veces nos tomamos selfies y de la nada se arrodilla y yo: ‘Dios mío santo’” , añadió.

Dan Guido, novio de Diana Sánchez, revela que venía planeando la pedida de mano desde hace 6 meses

Por su parte, Dan Guido contó que ya venía planeando este momento tan especial desde hace algunos meses: “Después de tres años aquí, allá, momentos muy difíciles, muy bonitos, experiencias en todas las formas, cosas que nunca vamos a olvidar. Estuve planeando (la pedida) por casi seis meses. En este momento, con ella a mi lado, estoy más seguro de que la necesito a ella dentro de mi vida”.

Asimismo, mencionó que su salud ha mejorado tras ser diagnosticado de leucemia. “Mi salud es increíble ahora. Estoy casi mejor de lo normal. Todos mis días están normales y más porque ella me está soportando a mí, todo mi medicamento. Es más fácil con ella a mi lado”.