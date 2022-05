La vez que Brenda Carvalho animó la fiesta de la hija de Pedro Castillo y terminó declarando a la Fiscalía

La brasileña Brenda Carvalho fue noticia en distintos medios de comunicación al ser contratada por el actual presidente de la República, Pedro Castillo, para que anime la fiesta infantil de su pequeña el 27 octubre del 2021. Aunque la bailarina aseguró que no mantuvo contacto con el mandatario, tiempo después tuvo que declarar ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

¿Quién contactó a Brenda Carvalho?

La animadora señaló que fue invitada a la celebración de la niña por medio de la empresaria Karelim López, quien se contactó con su productora para comentar que la pequeña “tuvo una infancia muy triste, que era su fanática y que soñaba con conocerla”. De tal forma, tras una concertación entre ambas partes, se llegó a un acuerdo mutuo.

“Yo coordiné con ella (Karelim López). Con ella hice la conexión. Ella gestionó todo”, contó la artista en aquel entonces.

PUEDES VER: Brenda Carvalho y Julinho Andrade buscan convertirse en padres tras 12 años de relación

Fue por esta razón que la exintegrante de Axe Bahía se presentó en Palacio de Gobierno en la fecha indicada para cumplir con el trato que tenía. Sin embargo, cuando le consultaron por algún dinero recibido, ella señaló que cuando este tipo de situaciones se presentan “no cobra absolutamente nada”.

Brenda Carvalho animó la fiesta de cumpleaños de la hija menor de Pedro Castillo. Foto: GLR

La declaración de Brenda Carvalho

Brenda Carvalho fue sometida a un arduo interrogatorio en enero del 2022 para conocer detalles del evento que organizó Karelim López a la hija de Pedro Castillo. Esto debido a la investigación que se abrió a la empresaria por el presunto delito contra la administración pública y tráfico de influencias en agravio del Estado.

No obstante, la también ex chica reality afirmó que no llegó a conocerla en persona, pero que la identificaba por nombre como la señora “Karem”.

Por otro lado, César Nakasaki, abogado de López, le hizo algunas preguntas que involucrarían a su esposo Julinho. “¿Tiene conocimiento de que el hijo de Karelim ha sido entrenado por su pareja (Julinho, el exjugador de Sporting Cristal)?”, fue la consulta. Brenda contestó que “no tenía ni idea”.