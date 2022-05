Melissa Paredes revela que pensó en terminar con Anthony Aranda por el escándalo mediático

Melissa Paredes se presentó en el programa “En boca de todos” para pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Rodrigo Cuba. Sin embargo, en un segmento del espacio de América TV, la exreina de belleza fue consultada sobre su relación con Anthony Aranda.

Una de las preguntas que le realizaron a la exconductora de “América hoy” fue si en algún momento consideró ponerle fin a su relación con el popular ‘Activador’, con quien se vio envuelta en una polémica tras ser ampayados dentro de un auto.

Melissa Paredes revela que pensó en terminar con Anthony Aranda

Melissa Paredes sorprendió a todos al contar que, en medio del escándalo mediático que protagonizaron, pensó, en varias oportunidades, en terminar su romance con Anthony Aranda.

“ Sí, se me cruzó por la mente ponerle fin a todo el escándalo y a tantas cosas que hasta el día de hoy suceden. Fue en varios momentos, episodios, más que todo cuando tú dices que quizá si pasa esto, dejan de molestar o van a dejar de hacer ciertas cosas”, explicó.

¿Qué le hizo reconsiderar la idea de seguir con el ‘Activador’?

Asimismo, la también actriz mencionó que el amor que siente por su pareja le dio la fortaleza para defender su relación y poder continuar juntos.

“¿Qué me hizo cambiar de opinión? En realidad, no es cambiar de opinión sino seguir con lo que uno quiere, eligió y ama. Yo creo que no hay nada más lindo que el amor y que al final lo que tú sientes y hacer lo que tú quieras. Si yo hiciera todo lo que la gente quiera, no sería feliz”, sostuvo.