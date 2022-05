Melissa Paredes habló del acuerdo que hizo con Rodrigo Cuba: “No íbamos a divorciarnos”

¡Lo contó todo! Melissa Paredes visitó el set de “En boca de todos” y causó mucho revuelo con todas las declaraciones que dio en dicho espacio televisivo, debido a que fueron detalles de su relación con el futbolista Rodrigo Cuba que nunca antes se habían mencionado por toda la presión mediática a la que la expareja estuvo expuesta.

Estas declaraciones se dieron después de la entrevista que le brindó a un medio local que, a la vez, estuvo impulsada por las palabras que dio el deportista al programa de espectáculos “Amor y fuego” el pasado 10 de mayo.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre el acuerdo que hizo con Rodrigo Cuba?

Como dijo en un inicio, la modelo Melissa Paredes ratificó su versión de haber tenido un contrato de palabra de manera interna con el padre de su pequeña, Rodrigo Cuba, y detalló ese mismo tema.

En ese sentido, aseguró: “ Nosotros pedimos divorciarnos por todo lo que pasó. Nosotros íbamos a divorciarnos en otro momento, no pasó nada de lo que yo digo, pero cuando nosotros decidimos terminar, habíamos quedado que no íbamos a divorciarnos, ¿por qué? ”.

La influencer Melissa Paredes añadió: “Ya teníamos un precedente que son sus papás, que no están divorciados y hasta el día de hoy no están juntos, no viven juntos, y él me dijo: ‘Hay que hacer lo mismo, ¿para qué divorciarnos?’, y yo dije: ‘Ok, está bien’, porque al fin y al cabo yo no me iba a volver a casar, y tú tampoco, entonces, todo bien”.

Melissa Paredes descarta estar interesada en el dinero de Rodrigo Cuba

En la misma entrevista que le hicieron las conductoras Tula Rodríguez y Maju Mantilla a Melissa Paredes, hablaron sobre el acuerdo monetario al que la actriz llegó con su exesposo Rodrigo Cuba cuando acabaron su matrimonio.