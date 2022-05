Melissa Paredes asegura que no le fue infiel al ‘Gato’ Cuba: “Acá no hay víctimas”

Durante el 2021, Melissa Paredes atravesó uno de los momentos más mediáticos de su vida, pues fue acusada de serle infiel a su entonces esposo Rodrigo Cuba tras ser ampayada en situaciones comprometedoras con el bailarín Anthony Aranda. Pese a ello, la exconductora señala que nunca faltó a su matrimonio.

En la última edición del programa “En boca de todos”, la influencer estuvo respondiendo preguntas de su pasada relación con el ‘Gato’ Cuba, especialmente sobre cómo fueron los términos de divorcio que tuvieron. Esto en referencia a las últimas declaraciones que dio el futbolista para “Amor y fuego”.

Fue entonces que aprovechó el momento y aclaró que no cometió ningún acto de infidelidad durante su matrimonio y que solo ella y su expareja saben la verdad de las cosas.

Melissa Paredes niega infidelidad a Rodrigo Cuba

Melissa Paredes se tomó varios minutos para recordar los momentos que vivió al lado del jugador de Sport Boys mientras eran esposos. Asimismo, reflexionó sobre el quiebre de su relación y explicó que ella nunca engañó a Rodrigo con Anthony Aranda.

Aunque fue señalada, en reiteradas oportunidades, como la que provocó el fin de su relación, la influencer volvió a recalcar que no cometió ninguna falta pese a lo que muchos comentan. “Aunque muchos no lo crean, acá no hay víctimas, solo hay dos culpables” , expresó.

Melissa Paredes no le guarda rencor a Rodrigo Cuba

La exconductora de televisión dijo que, pese a todo el escándalo provocado por unas imágenes en las que se le ve con su actual pareja Anthony Aranda, la actriz no se siente afectada por las críticas que recibió y mucho menos le guarda rencor al padre de su pequeña hija.