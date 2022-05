Melissa Paredes a Rodrigo Cuba por fiesta de su hija: “No es que yo sea la invitada, soy la madre”

Este 16 de mayo, Melissa Paredes se presentó en el programa “En boca de todos” para pronunciarse sobre las recientes declaraciones que hizo Rodrigo Cuba, en las cuales aseguró que le dio dinero para que firme el divorcio y también donde dijo que le gustaría que la modelo asista al cumpleaños de su pequeña.

Ello molestó a la exconductora de “América hoy” porque aseguró que no necesita recibir una invitación para estar presente en la celebración de su hija. Por el contrario, mencionó que debería ser parte de la organización de este evento porque ambos son padres de la niña.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre la fiesta de su hija?

Melissa Paredes no pudo ocultar su molestia al ser consultada sobre el pedido del ‘Gato’ Cuba, para que vaya a la celebración del cumpleaños de su hija.

“Mi hija no es un trofeo y ambos debemos ponernos de acuerdo para organizar la fiesta de nuestra hija. No es que yo sea la invitada, soy la madre, señores ”, respondió tajantemente.

“Sería lindo que los dos estemos en el cumpleaños de ella. (...) Siempre he sido yo la encargada de todo (organizar las fiestas), por eso me sorprende. Ojalá lo hagamos juntos”, agregó.

Melissa Paredes asegura que no necesita el dinero de Rodrigo Cuba

Hace unos días, Rodrigo Cuba brindó una entrevista para “Amor y fuego” donde aseguró que le entregó un fuerte suma de dinero a Melissa Paredes para que firme el divorcio. Tras esta afirmación, la modelo aclaró a su exesposo y sostuvo que nunca recibió dicho monto y que no necesita pedirle dinero porque es una mujer autosuficiente.

“Todo el mundo sabe que yo trabajo, toda mi vida he trabajado, nunca he dejado de trabajar y lo hago desde los 13 años. Soy autosuficiente” , mencionó.

Melissa Paredes asegura que no le guarda rencor al ‘Gato’ Cuba

Además, durante su presentación en el programa, Melissa Paredes aseguró que tras el escándalo mediático que protagonizaron, no siente rencor hacia el padre de su hija, Rodrigo Cuba.

“Algunos me dicen boba, pero yo no soy rencorosa, yo siempre todo lo dejo de lado, las personas que me conocen, saben cómo soy yo”, comentó.