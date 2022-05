Mario Irivarren y Vania Bludau continúan en una gresca mediática. Después de que la confidente del chico reality, Evelin Jimenez, declarara a “Amor y fuego” pasajes poco conocidos de la relación de Irivarren con Vania Bludau, el joven reapareció en TV para dejar un tajante comunicado.

Frente a las palabras de su colega al programa de espectáculos liderado por Rodrigo González y Gigi Mitre, Mario Irivarren se contactó con el mencionado espacio de comunicación.

Mario no sabía que Evelin Jiménez declaró a la prensa

La expareja de Vania Bludau se evidenció bastante incómodo por las palabras de la presidenta de su club de fans e indicó que él desconocía que Jiménez haya hablado con la prensa.

“Yo prefiero siempre evitar hacer cualquier tipo de comentario y, básicamente, para lo único que me manifiesto es para aclarar. En este caso para aclarar que yo no tenía la más mínima idea de que Evelyn iba a hacer este tipo de declaraciones”, señaló.

Mario Irivarren condenó las declaraciones de Evelin Jiménez

Así también, el empresario dejó en claro que no autorizó a Evelin Jiménez de develar detalles íntimos de su relación sentimental con Vania Bludau.

“ Yo no lo consentí, no lo aprobé y por supuesto que no lo respaldo ”, finalizó diciendo Irivarren.

Mario pide a sus cercanos que dejen de hablar sobre él

Con evidente incomodidad, Mario Irivarren se dirigió a sus amistades y confidentes para hacerles un crucial pedido. Ante la difusión de las declaraciones de Evelin Jiménez, su colega y presidenta de su club de fans, sobre detalles de su romance con Vania Bludau, el joven se comunicó con “América hoy” para pedir que dejen de declarar rspecto a temas de su vida.