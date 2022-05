Mario Irivarren reapareció en televisión —una vez más— para dejar un aviso a sus amistades, confidentes y círculo cercano respecto a su expareja. El ex chico reality no desea que se arme una guerra de ‘dimes y diretes’ con la modelo Vania Bludau.

A través de una comunicación con “América hoy”, el joven dejó en claro que no respalda cualquier declaración que sus conocidos dejen. “Que se abstengan de hacer cualquier tipo de comentarios, ya que yo no lo autorizo ni lo respaldo”, aclaró.

Resaltó que si él tiene algo que decir, lo hará personalmente y que la única razón por la que ha dado la cara es para expresar dicha solicitud a sus amigos.

“No tenía la más mínima idea que Evelyn iba a hacer este tipo de declaraciones”, agregó ante las recientes revelaciones de su presidenta del club de fans.

Mario Irivarren pide paz con Vania Bludau

Levantó la bandera de la paz. Luego de que una confidente suya revelara que Vania Bludau mintió a la prensa por el caso de agresión del ex chico reality, este salió al frente para aclarar lo sucedido.

Magaly Medina mostró conversaciones en las que la influencer le increpa al modelo. “No me digas que no sabes nada, o sea, yo no hago más ruido para que no te hagas más daño de lo que ya está y Evelyn (…) no entiendo”, dijo la joven.

Por su parte, Irivarren le dijo que tomará medidas legales para que su amiga deje de hablar. “Yo vi sus mensajes y le dije que deje de publicar esas cosas (…) Vania, sinceramente, yo ya no tengo nada más que perder”, contestó.

Testigo relata qué pasó con Mario e Ivana en discoteca

“Amor y fuego” difundió las declaraciones de una persona que estuvo en una discoteca con Mario Irivarren e Ivana Yturbe. Según la tiktoker, su expareja la agredió allí.

Lo revelado por el testigo dio un giro a la historia. Contó que todo inició por una escena de celos de la joven, quien le mordió el cuello al ex chico reality.