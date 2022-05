Janet Barboza se sumó a la lista de personalidades que comentaron el caso de Mirella Paz y Johanna Cubillas, quienes han protagonizado una polémica gresca en los últimos días. Como se recuerda, la hija de Teófilo ‘Nene’ Cubillas acusó a la salsera de haber estado coqueteando con su pareja en redes sociales. Este hecho generó su indignación por lo que decidió confrontarla y ambas entraron en una ola de dimes y diretes.

Luego de que Johanna Cubillos decidiera poner las manos al fuego por su esposo, Juan Ichazo, los conductores de “América hoy” decidieron comentar el tema en la edición de este 16 de mayo.

Frente a lo acontecido, tanto Ethel Pozo como Janet Barboza desaprobaron la actitud que habría tenido Mirella Paz.

El programa tuvo como invitada a la psicóloga Lizbeth Cueva, quien explicó y dio su punto de vista sobre los límites y la interpretación que pueden tener las parejas respecto a los likes. “Hay parejas a las que no les incomoda y hay parejas a las que sí. Cuando le incomoda a tu pareja, hay que dialogar y llegar a un acuerdo”, indicó.

Tilsa Lozano discrepa con psicóloga

Frente a las declaraciones de la profesional Lizbeth Cueva, Tilsa Lozano, quien también acudió como invitada a “América hoy”, tomó la palabra y dijo que las acciones de Johanna Cubillas fueron muy exageradas y que, en vez de exponer a Mirella, debió manifestarle a su esposo que no se sentía cómoda con la situación.

“Con quien tienes que resolver es con tu pareja”, manifestó Tilsa, quien fue respaldada por Edson ‘Giselo’ Dávila y Christian Domínguez.

Janet Barboza critica a Mirella Paz

Por su parte, la ‘Rulitos’ expresó que le resultaba raro que Mirella Paz haya dado me gusta solo a las fotos en las que Juan Ichazo aparecía solo o con su hijo, y no con Johanna Cubillas. Por ello, no vio sus intenciones con buenos ojos.

“ Si le da los likes solo a él y no cuando está con la pareja... sí pues, Mirella, definitivamente —para mí— no es una conducta que podríamos normalizar ni adecuada ”, aseveró la conductora.

Johanna Cubillas sale en defensa de su esposo

Luego de que la hija de Teófilo Cubillas acusara a Mirella Paz de coquetear con su pareja, seguidores de la influencer le preguntaron por qué pone las manos al fuego por su pareja, haciendo un llamado a que también cuestione su versión de los hechos.

Frente a dicha interrogante, Johanna Cubillas, explicó en un extenso mensaje por qué saca cara por Juan Ichazo. “ Yo pongo las manos al fuego por Juan, porque sé muy bien con quién me casé, conozco sus valores, sé de dónde viene su lealtad , y él y yo sabemos muy bien todo lo que hemos pasado y aquí seguimos y seguiremos juntos”, expresó tajante.