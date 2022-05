Gian Marco recuerda su amorío con Marisol García: “Ahora tiene una familia hermosa”

Gian Marco Zignago continúa dando la hora luego de develar, en entrevista con Carlos Orozco, que la cantante Alicia Keys habría plagiado la melodía de uno de sus temas musicales. Esta vez, el músico se presentó en “América espectáculos” donde fue entrevistado por Rebeca Escribens y Jaime ‘Choca’ Mandros.

En un momento de la conversación, el programa emitió en pantalla el video oficial de su famoso tema “Canción de amor”, que lanzó cuando era enamorado de Marisol García, personaje que protagonizó la historia detrás de su videoclip.

Tras visualizar y escuchar varios segundos de su tema romántico, Gian Marco confesó que esta versión era su favorita. “Esta versión la adoro. Mi viejo me decía: ‘Esta canción va a ser tu guarda esta rosa’... y los papás no se equivocan. Pero cuando grabé el disco 20 Años, es una versión ya con batería y con bajo y está cool”, expresó.

“Pero esta canción (...) en el video salgo con mi queridísima Marisol. Ahí está, linda, mírenla”, continuó diciendo el cantautor.

Gian Marco rememora su romance con Marisol García

Fue ahí cuando recordó su etapa de enamorado con la mujer de prensa Marisol García. Rebeca Escribens hizo mención de un programa al que ambos asistieron y, tras ello, Gian Marco sorprendió con una confesión. El cantante contó que, gracias a dicho programa, ambos pudieron reconciliarse, pues se encontraban peleados.

“¿Sabes qué me acuerdo? Claro, en esa época estábamos Marisol y yo éramos enamorados, ahora tiene una familia hermosa con Juan Manuel y con hijos preciosos . Me acuerdo que yo me había peleado con ella, creo que nos amistamos en ese programa. Fue por esa época, en el 92″, precisó.

Romance de Gian Marco y Marisol García

La pareja tuvo una relación sentimental de 1992 a 1994. Por ello, Marisol García, en 1993, protagonizó el videoclip de uno de los mayores éxitos musicales de Gian Marco Zignago.

No obstante, 3 años después de ruptura, Marisol se casó con Juan Manuel del Mar Estremadoyro, empresario y alcalde de Santiago de Surco. Fruto de su relación, nacieron 3 niños.