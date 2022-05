Kukulí Morante lamenta no estar en “Al fondo hay sitio”: “No me han llamado aún”

Kukulí Morante brindó una entrevista en la que habló del regreso de “Al fondo hay sitio” con su nueva temporada 2022. La actriz, que interpretó a Gladys Rengifo en la serie, lamentó no poder volver a la actuación con su personaje, debido a que la producción aún no se ha comunicado con ella.

¿Qué dijo la actriz Kukulí Morante?

Aseguró que ama a su personaje, porque “es increíble y le cambió la vida”. Contó que muchos de sus seguidores le reclaman que vuelva a “Al fondo hay sitio”, por lo que está dispuesta a aceptar una posible propuesta.

“ Me encantaría que regrese ‘la Gladys’. No me han llamado aún y, si se da genial, lo conversaremos; si no, les deseo toda la buena vibra y que sea un éxito como siempre... y que nosotros disfrutemos de reír al verlo”, expresó la artista para El Popular.

“A mí me gustaría regresar con otro personaje, quizás, o que en todo caso ‘la Gladys’ también pueda ser distinta, porque todos los personajes han vivido muchas experiencias. Han pasado muchos años, y entonces cada personaje va regresar con algo nuevo, todo va ser nuevo para el espectador”, agregó.

Defiende a “Al fondo hay sitio” 2022

La artista nacional salió en defensa de la serie, dirigida originalmente por Efraín Aguilar, la cual considera que fue muy exitosa en varios países.

“ Hemos terminado arriba con el rating, siento que ellos tienen la receta que funciona y que va a gustar, con eso suficiente para asegurar el éxito. Y me parece que llega en un buen momento, porque nosotros necesitamos reír un poco, ya que nuestra realidad no nos permite a veces”, señaló.

Sobre la negativa de algunos de sus compañeros, Kukulí Morante mencionó que para ella no sería un retroceso en su carrera artística. “Se respeta la decisión de Nataniel y de los compañeros que no quieran estar en la serie. Es un tema de decisión de cada uno. (...) Regresar a ‘Al fondo hay sitio’ no es un tema de repetir lo mismo, porque los guionistas son unos capos y definitivamente las historias van cambiando”, sostuvo.

¿A qué se dedica Kukulí Morante?

Luego de su salida de “Al fondo hay sitio”, Kukulí Morante hizo una nueva vida lejos de las pantallas de televisión. Ahora, se dedica a dictar clases de coaching.