Samuel Suárez se sumó a la lista de personalidades que emitió una opinión sobre el controversial caso de María Pía Copello, quien fue acusada indirectamente por Nataniel Sánchez de haberle gritado cuando era pequeña y también por otras bailarinas que pertenecieron a su elenco en “María Pía y Timoteo”.

Ante estas denuncias públicas, el fundador de “Instarándula” hizo uso de su plataforma para expresar que, pese a que a él nunca le ha caído del todo bien la influencer, espera que se presenten pruebas.

¿Qué dijo Samuel Suárez?

Como de costumbre en los fines de semana, el periodista se encontraba respondiendo a las interrogantes que varios de sus seguidores le dejaron en una casilla de preguntas en Instagram, una de ellas era sobre la hermana de Anna Carina.

“Muchas personas dicen: ‘ay, cuando yo tenía 6 años me gritó y dijo tal cosa’. Miren, no sé si será cierto o no, pero yo espero pruebas, nada más ”, comenzó diciendo a sus queridas ‘ratujas’.

Luego, continuó: “Miren, a mí como que María Pía siempre me ha dado una espinita, nunca la he sentido tan real, siempre ha sido así, pero no por eso le voy a decir ‘tú eres una maltratadora de niños, qué mala eres’. En todo caso, habrán sido cosas de chibola”.

Rodrigo González sale en defensa de María Pía Copello

Luego de que Nataniel Sánchez dejara entrever que María Pía Copello le gritó cuando tenía 10 años y se desempeñaba como bailarina de su elenco, Rodrigo González, quien es cercano a la presentadora, se pronunció sobre el hecho en una edición de “Amor y fuego”.

“Recuerda que ella es una persona que te lleva 10 años de diferencia, que está liderando un equipo de producción y una mocosa malcriada, que no sabe cuándo es momento de detenerse, de repente puede tomar a mal que le llamen la atención; pero no fue más que eso ”, comentó ‘Peluchín’.

María Pía niega haber gritado a Nataniel Sánchez

Rodrigo González se contactó con María Pía Copello para conocer su versión de los hechos sobre el presunto maltrato que habría ejercido sobre Nataniel Sánchez cuando formaba parte de su elenco de bailarinas.