Renzo Schuller le dice adiós a Latina: “Gracias por esta experiencia tan inolvidable”

El último 14 de mayo, Renzo Schuller se despidió oficialmente de Latina, lugar donde se desempeñaba como jurado de “Perú tiene talento”. El ahora conductor de “Esto es guerra” compartió una imagen en redes sociales junto a todo el equipo que lo acompañó durante el tiempo que estuvo en el programa.

Con un tierno mensaje en su cuenta de Instagram, el presentador agradeció el apoyo de todas las personas que estuvieron a su lado en todo momento. “ Gracias a Latina y a todo el equipo de ‘Perú tiene talento’ por esta experiencia tan bonita e inolvidable”, comenzó su mensaje.

De igual manera, no dudó en mandar sus mejores deseos para la casa televisiva que lo acogió a lo largo de este periodo de aprendizaje. “ Fue más que un placer compartir con ustedes tanto talento y tan bonitos momentos. ¡Qué sigan los éxitos!”, agregó.

Renzo Schuller subió una foto al lado de todo el equipo de "Perú tiene talento". Foto: Renzo Schuller/Instagram

¿Por qué Renzo Schuller no entró antes a “EEG”?

Tras conocerse el nombre del nuevo conductor del reality de competencia, Johanna San Miguel le consultó a Renzo Schuller: “¿Por qué hoy, 9 de mayo de 2022, decidiste entrar al reality, cuando habías dicho que no?”, a lo que el exjurado de Latina contestó que no era el tiempo correcto y que había preferido esperar.

“No era el momento, estaba en otros proyectos y, para ser totalmente honesto, no, prefiero no ser muy honesto en esto. Las producciones chocaban y no se podía estar en un programa y compartiendo otro. Yo tenía que respetar mi contrato; si no, podría haber estado aquí tranquilamente”, expresó.

Renzo Schuller se une a la conducción de “EEG”

El lunes 9 de mayo, Renzo Schuller sorprendió a todos los televidentes al ser presentado como el nuevo conductor de “Esto es guerra”, tras la inesperada salida de María Pía Copello. El expresentador de “Combate” tuvo un buen recibimiento por parte de los participantes y su ahora compañera de conducción Johanna San Miguel.

Además, indicó que este nuevo ingreso no solo se debe a los 10 años de “EEG”, sino también en honor a los 12 años de “Combate”.