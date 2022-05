Pierina Carcelén se convierte en instructora de yoga: “Hubo un momento en el que yo me sentía drenada”

El programa de Olenka Zimmerman, “Crónicas de impacto”, entrevistó a Pierina Carcelén, quien decidió alejarse de los medios luego de que en marzo del 2021 violaran su privacidad tras un asalto a mano armada. Ahora, más de un año después de lo ocurrido, la actriz se muestra renovada y está enfocada en nuevos proyectos.

Pierina Carcelén conversó con las cámaras de Willax desde Talara, Piura y reveló que en este tiempo trabajó para convertirse en instructora de yoga, actividad que la ayudó a distraer su mente de la polémica y acoso en redes sociales.

“Me tomé varios espacios mientras trabajaba como actriz para aprender cosas, viajé bastante, me certifiqué como instructora de yoga en varios estilos”, expresó Pierina Carcelén.

Pierina Carcelén se alejó de las redes sociales para concentrarse en el arte de la meditación. Foto: Pierina Carcelén/Instagram

Pierina Carcelén comenta cuánto le afectó la intromisión a su privacidad

La recordada Liliana de “Al fondo hay sitio” dijo que a finales del 2020 le robaron sus pertenencias, incluyendo el celular, y que meses después se enteró de que habían publicado el material íntimo, lo que afectó su salud emocional y la de su pareja.

“Me robaron con pistola un 28 de diciembre y las imágenes aparecieron el año siguiente. Cuando llegó esta información, mi primera reacción fue de no querer saber, dejé el teléfono un par de días, anulé comentarios, me aislé un par de días, hubo un momento en el que yo me sentía drenada. Después de unos días, averigüé mucho de lo que se puede hacer. En realidad, es triste, pero no hay mucho que se pueda hacer”, señaló.

Pierina Carcelén afirma que la difusión ilegal de sus videos acentúan la violencia hacia la mujer

Tras conocerse la difusión del material privado, la actriz Pierina Carcelén se pronunció y mediante un comunicado mostró su indignación y señaló que este hecho remarca el machismo y violencia hacia la mujer.

“El hurto de la privacidad es un delito, y distribuir y comentar ese contenido no solamente vuelve cómplices a quienes lo hacen, sino que además refuerza tristemente los machismos y la violencia a la mujer. A quienes han hecho comentarios denigrantes en mis redes o que han compartido el video les digo que existe otro camino, de respeto y empatía por los otros”, se lee en parte del texto.

¿Dónde denunciar violencia de género?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).