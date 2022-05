Melissa sobre su nueva vida con el ‘Activador’: “No he bajado de estatus, soy de Ventanilla”

Desde que oficializó su relación con Anthony Aranda, Melissa Paredes ha sido duramente criticada por el estilo de vida que tiene actualmente, a comparación de cuando estaba casada con Rodrigo Cuba. Sus viajes al extranjero y las visitas a lugares exclusivos son detalles que no han pasado desapercibidos por sus seguidores, quienes han señalado que, todas esas comodidades, habrían quedado en el pasado.

Sin embargo, La modelo aseguró que no siente que su estatus haya cambiado al separarse del padre de su hija.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

Melissa Paredes mencionó que no ha ‘bajado’ de estatus, y que para ella es más importante su tranquilidad y bienestar emocional.

“Yo vengo de vivir en tierra, soy de Ventanilla. No es bajar de estatus, para mí es tener paz, tranquilidad, no hay nada más bonito que sentirte bien contigo misma ”, explicó en una entrevista para Trome.

Melissa Paredes y Anthony Aranda Foto: Instagram

Melissa Paredes habla sobre las recientes declaraciones de Rodrigo Cuba

Por otro lado, Melissa Paredes aclaro a su exesposo Rodrigo Cuba, luego de que asegurara que le entregó una fuerte suma de dinero para que firmara el divorcio.

“Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío yo sola. Nunca lo he necesitado, siempre he ido a medias. Lo que pasa es que dicen como que me dieron plata gratis, como que por el divorcio me pagaron y no es así. Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil”, señaló.