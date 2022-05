Melissa revela que perdió 20 mil dólares en su divorcio con Rodrigo Cuba: “Hice un mal acuerdo”

¡No se queda callada! Melissa Paredes se pronunció luego de las recientes declaraciones de Rodrigo Cuba, donde aseguró que le entregó una fuerte suma de dinero para que firme el divorcio. Tras ello, la también actriz no demoró en aclarar la versión de su exesposo y aseguró que no recibió ni un sol.

La exconductora de “América hoy” explicó que ese dinero que le dieron no era parte de una indemnización, sino que correspondía a la cuota inicial que ella dio para comprar el departamento donde vivía con el futbolista.

Melissa Paredes aclara al ‘Gato’ Cuba

Por ello, Melissa Paredes aseguró que cuando tiene parejas comparte todo a medias, por lo que no tiene la necesidad de recibir dinero de nadie.

“Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío yo sola. Nunca lo he necesitado, siempre he ido a medias. Lo que pasa es que dicen como que me dieron plata gratis, como que por el divorcio me pagaron y no es así. Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil ”, sostuvo para Trome.

Melissa Paredes asegura que perdió 20 mil dólares

Además, la modelo mencionó que prefiere dar su versión de cómo han ocurrido las cosas para que Magaly Medina y Rodrigo González no desinformen cuando hablen sobre el tema. De ese modo, explicó que finalmente hizo un mal acuerdo y salió perdiendo una fuerte cantidad de dinero.

“No es nada en contra del papá de mi hija, no quiero hablar más sobre eso, es más que nada por ‘Peluchín’ y Magaly que se empeñan en decir cosas que no son”, señaló.

“La idea era hipotecarlo y venderlo y cada uno se iba a otro departamento, para no tener el privilegio ninguno de los dos. Hice un mal acuerdo, estaba presionada, y las cosas se dieron así. Perdí 20 mil dólares, más toda la decoración. A mi nadie me regaló nada ”, sentenció.