Melissa Paredes no descarta un encuentro con Janet Barboza: “Ojalá no salgamos peleando”

El ampay que protagonizó Melissa Paredes con Anthony Aranda, hace unos meses, le costó su permanencia en “América hoy” y también su amistad con Janet Barboza. Como se recuerda, ‘Rulitos’ tuvo un sinfín de comentarios hacia la modelo cuando hizo su descargo en el programa.

Luego de ser captada en situaciones comprometedoras con su entonces bailarín, la actriz se presentó en el espacio de América TV para pronunciarse sobre aquellas imágenes, sin imaginar que su compañera le realizaría una dura entrevista.

¿Melissa Paredes podría volver a conversar con Janet Barboza?

A pesar de las diferencias que han tenido, Melissa Paredes sorprendió al mencionar que podría reencontrarse, en algún momento, con Janet Barboza, pues aseguró que no le guarda rencor a nadie.

“Puedes creer que soy tan tonta, que sí (volvería a conversar). A veces, como que me da nostalgia, soy sentimental y no le guardo rencor a nadie ni a Magaly. Algunos me dicen que estoy loca. Quién sabe si algún día me siente con la Barboza, ojalá no nos salgamos peleando”, expresó en una entrevista para Trome.

Janet Barboza quiere fumar la 'pipa de la paz' con Melissa Paredes. Foto: captura América TV

Melissa Paredes le guarda cariño a Ethel Pozo

Además, la modelo también comentó sobre su relación con Ethel Pozo. Tras el escándalo, ambas también tomaron distancia, pero la ex-Miss Perú aseguró que aún conserva un gran cariño hacia ella. Como se recuerda, hace unos días, las dos figuras se reencontraron en un concierto.

“Tal vez, porque en su momento nos tuvimos mucho cariño, cosa que no sucede con muchos compañeros de televisión, pero con Ethel hubo una conexión especial y veremos si se retoma o quizás no. Yo respeto lo que ella piensa, imagino que ella también respeta mi forma de pensar, al fin y al cabo uno no elige la vida de nadie, cada uno elige su propia felicidad”, explicó.