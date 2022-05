Melissa Paredes está agradecida del público que la apoya y respalda pese a que no tiene programa propio en televisión. La ex chica reality está alejada de los medios y obtiene, de momento, ingresos de su trabajo como influencer.

En recientes declaraciones a un medio local, habló de su economía y contó por qué no viaja tan seguido como otros años, como cuando estaba casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Melissa Paredes feliz con bailarín Anthony Aranda. Foto: Anthony Aranda/Instagram

“Según mi récord migratorio, no es que viajase a cada rato. Era para 28 de julio o fin de año, y eso”, respondió la actriz. “ Si hasta ahora no he viajado, es porque quiero hacerlo con mi hija . Yo me puedo ir sola”, agregó en la charla.

Melissa Paredes ignora críticas

Paredes fue consultada por los comentarios en redes sociales respecto a los ingresos de su pareja Anthony Aranda. “No tiene la solvencia económica para engreírte”, le cuestionaron.

“ No necesito que ningún hombre me engría, me engrío sola ... Nunca lo he necesitado. Siempre he ido a medias. Estoy acostumbrada a eso”, contestó Melissa a Trome.

Del mismo modo, resaltó que estar con él no le ha restado en la parte económica y laboral.

“Cuando hablan de mi vida económica, me da risa. El día que me falte, pues tengo familia”, aseguró la exconductora de “América hoy”.

¿Melissa Paredes perdió 20.000 dólares del ‘Gato’?

Melissa Paredes reveló que recibió una gran cantidad de dinero del ‘Gato’ Cuba. Mencionó que era parte de la cuota inicial que ella puso para el departamento que adquirieron juntos.

“Yo puse 60.000 dólares en el antiguo departamento. Me devolvieron lamentablemente solo 40.000”, contó la actriz en la entrevista.

“Hice un mal acuerdo. Estaba presionada y las cosas se dieron así. Perdí 20.000 dólares más toda la decoración. A mí nadie me regaló nada”, detalló.