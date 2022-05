Melissa Klug dedica emotivo mensaje al hijo que tuvo con Jefferson Farfán por su cumpleaños

Melissa Klug ha demostrado ser una ‘mamá leona’ con sus cinco hijos. Recientemente defendió a su hija Samahara Lobatón, quien fue denunciada por presuntas amenazas a Jorka Otoya, amiga de Youna. Ahora, la ‘Blanca de Chucuito’ dedicó un emotivo mensaje a su hijo menor, fruto de su relación con Jefferson Farfán.

Mediante una historia de Instagram, Melissa Klug celebró los 10 años de vida del pequeño Jeremy Farfán. “Solo le pido a Dios que me dé muchos años más para acompañarte en cada reto y sueño que cumplas porque serás un grande, que hoy pedacito mío, cada deseo que pidas se cumpla. Te amo con mi vida Jeremy Farfán”, se lee en el mensaje.

Melissa Klug sorprendió a su hijo Jeremy Farfán por su cumpleaños. Foto: Melissa Klug/Instagram

Asimismo, en otra de las instantáneas se aprecia cómo la empresaria sorprende a su hijo llevándole una torta a su cama para luego cantar el tradicional tema cumpleañero “Happy birthday”.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre Samahara Lobatón?

La influencer Samahara Lobatón se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse unos mensajes donde supuestamente amenaza de muerte a una de las amigas de su pareja Youna. Frente a ello, su madre, Melissa Klug, se pronunció al respecto.

“¡Ojo! Aquí no respaldo a ninguno, hablo por mi hija, creo que no entendiste. ¿Qué mujer no defiende lo que cree que es su familia? Dios no quiera que te pase nunca” , escribió Melissa Klug a modo de respuesta a una seguidora que le pidió “corregir” a su hija.

Melissa Klug defiende a Samahara Lobatón vía Instagram. Foto: Instagram.

Melissa Klug acepta la relación de su hija Melissa Lobatón con futbolista

Mediante la secuencia de preguntas y respuestas en las casillas de Instagram, una seguidora le consultó a la empresaria si aceptaba la relación de su hija Melissa Lobatón con el futbolista Rodrigo Ruiz.

Melissa Klug habla del romance de su hija Melissa Lobatón y Rodrigo Ruíz. Foto: Melissa Klug/Instagram.