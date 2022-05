La Uchulú habla sobre su orientación sexual: “Nunca me sentí un chico”

¡Le abrió su corazón! Esaúd Reátegui, personaje conocido en la farándula peruana como La Uchulú, se presentó en el programa “El reventonazo de la Chola”, luego de estar alejada de la televisión por algunos meses, para hablar de su vida privada.

La actriz está en busca de convertirse en una mujer transgénero y, con ello, cumplir su mayor anhelo. Por eso, habló con Ernesto Pimentel sobre algunos temas puntuales en su vida que la han llevado a tomar esa decisión.

¿Qué dijo La Uchulú sobre su orientación sexual?

La también youtuber inició señalando: “Estoy en proceso de pasar de chico a chica. Si hablamos de cómo me sentía antes y cómo estoy ahora, me siento muy cómoda. Estoy tranquila, feliz y emocionada de verme en un par de años realizada. Anteriormente, cuando me vestía como chico, no me sentía bien”.

Asimismo, aclaró que desde muy pequeña se sintió como mujer: “ La verdad, nunca me sentí como un chico, siempre me sentí femenina ”. De esa forma, también aprovechó en agradecer el apoyo infinito que recibe de parte de su madre, quien la acompaña en su proceso.

Por su parte, el intérprete de La Chola Chabuca le dio todo su respaldo a La Uchulú en la decisión que tomó: “ Ante ti hay una persona que te quiere y valora, independientemente a tu sexualidad. Todos tenemos derecho a eso, es importante que te pareces a lo que sueñas o quien eres te represente en el día a día. Te felicito, cuentas con mi cariño, mi amor y sobre todo mi apoyo”.

La Uchulú cuenta cuál será su nombre como mujer transgénero

La Uchulú es un personaje que se hizo conocido por sus videos en YouTube, en los cuales mostraba su vida cotidiana con mucho sentido del humor. De esa forma, se hizo popular y la fama la llevó a ser parte del elenco de “El reventonazo de la Chola”, que se transmite por América Televisión.

12.5.2022 | La Uchulú reveló su nombre como mujer transgénero. Foto: captura/Instagram