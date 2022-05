Katy Jara se defiende de burlas tras promocionar concierto religioso: “Si fuera reguetón, se agotan las entradas”

Katy Jara salió en defensa de la música cristiana. Tras anunciar días atrás que había empezado a seguir a Cristo, la intérprete promocionó en Facebook el próximo concierto del grupo guatemalteco Miel San Marcos, a realizarse el 10 de junio con Max Castro y la cantautora Soraya Kuyay como invitados. Sin embargo, su publicación del 14 de mayo rápidamente se llenó de comentarios que hacían burla de su fe, lo que provocó la profunda molestia de la cantante, quien en su alegato arremetió contra la música urbana, en específico el reguetón, además de poner en evidencia que se infravalora el trabajo de muchos otros artistas religiosos.

14.5.2022 | Publicación de Katy Jara promocionando el concierto de Miel San Marcos. Foto: captura Facebook

Katy Jara arremete contra el reguetón

“Que pena leer tantos comentarios negativos. Si fueran otros artistas de reguetón, al instante se agotan las entradas, que sobrepasan los 800 soles por persona” , escribió Katy Jara en alusión a las próximas presentaciones en Lima de Daddy Yankee, Bad Bunny y Karol G.

“Todo para cantar en sus conciertos canciones que incitan al sexo. Ahí todos felices. Y si es un grupo de alabanzas, la gente se indigna” , señaló.

Katy Jara defiende a artistas cristianos

En la segunda parte de su mensaje, Katy Jara puso en evidencia que en el Perú los músicos cristianos no cuentan con pagos justos, pero a pesar de ello la gente insiste en pedir entradas más baratas o incluso que sean gratis.

“¿O sea los músicos cristianos no comen?, ¿no tienen familias?, ¿no tienen sueños?, ¿están obligados a tocar gratis? Converso a diario con muchos hermanos músicos que les gustaría dejar la música del mundo y no se atreven porque saben que aquí en Perú, aún los músicos cristianos no tienen pagos justos que les permitan mantener sus familias”, indicó.

En esa línea, Katy Jara lamentó que persistan ‘pensamientos cuadrados’. “Ser músico también es un trabajo y requiere preparación, ¿o a alguno le dan trabajo o consigue trabajar sin prepararse?, ¿o va a trabajar sin que me reconozcan un salario?”, puntualizó.